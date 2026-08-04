“Attesa giovedì 6 la riunione conclusiva del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il parere sul progetto del ponte sullo Stretto che, per i ‘bene informati’ potrebbe essere ‘favorevole con tante prescrizioni’. Una formula rodata, ma che può essere scivolosa e ingannevole: se le “prescrizioni” riguardano parti fondamentali non ancora risolte, un parere favorevole per un progetto ‘definitivo’ rischia di essere una finzione. E nel caso del ponte i nodi irrisolti potrebbero essere davvero radicali”.

Lo scrive l’associazione siciliana Invece del Ponte che indica alcune criticità. Progetto e cartografie ufficiali riportano una faglia “certa” e “attiva” sotto il pilone lato Calabria; per linee-guida governative non si può piazzare su una faglia una torre di circa 500.000 tonnellate, soggetta a ingenti azioni orizzontali è irrealizzabile a quella distanza dalla faglia, ufficialmente considerata “attiva” da Ispra.

L’altezza del ponte a pieno carico (“franco navigabile”): avrebbe dovuto essere 65 metri, e così risulta nel progetto. Ma questa altezza è calcolata ipotizzando traffico stradale “rarefatto” (il 17% della portata), passaggio di “semitreni”, temperature esterne di 20°C (le massime superano i 40°C), assenza di vento e mare calmo. Usando standard tecnici ordinari si scende di parecchi metri. Il progetto non rispetta una “specifica” della base di gara.

Effetti del ponte “troppo basso”: se dovessero passare navi più alte del ponte “carico” si fermerebbe il transito dei treni. Anche in questo caso il progetto sarebbe non conforme alle linee-guida che annunciano un ponte agibile h24, 365 giorni/anno.

Smorzamento strutturale (capacità del ponte di dissipare le vibrazioni dovute a vento, traffico, terremoti): il progetto adotta il valore di 0,5%, mentre le norme di progettazione prevedono un coefficiente di 0,24% e, in caso di “strutture in funi” (come è essenzialmente il ponte) di 0,1%: siamo al doppio o al quintuplo delle previsioni normative tecniche.

Ansa