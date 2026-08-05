Gll’indomani dei recenti roghi che hanno devastato diverse aree della Sicilia e messo a dura prova il territorio comunale, il Comune di Belpasso (Catania) attiva i droni per prevenire gli incendi. Una misura “concreta e innovativa” – si legge nella nota – per la tutela ambientale e la sicurezza dei cittadini. Lo spiega il sindaco Carlo Caputo anche attraverso un video: “L’Amministrazione comunale – spiega il primo cittadino – ha attivato un servizio di monitoraggio aereo in stretto coordinamento con la Protezione Civile, il Gruppo comunale guidato da Alfio Platania, e una società specializzata”.

“Il sistema aereo – afferma Caputo – entrerà in azione ogni volta che il bollettino segnalerà un livello di ‘rischio incendi – pericolosità alta’, sorvolando le zone più sensibili per intercettare e prevenire tempestivamente qualsiasi focolaio prima che possa degenerare”.

“La prevenzione resta il nostro strumento di difesa principale” – conclude Caputo – ma va necessariamente affiancata da un controllo capillare e costante del territorio per rafforzare la nostra capacità di risposta”.

Nella foto: un drone mentre monitora un incendio (immagine DronEzione)

Redazione