Parte domani, mercoledì 5 agosto, da Palermo la tappa conclusiva siciliana di Schermi Cinema Multipiazza, la rassegna itinerante che porta il cinema nelle piazze e nei quartieri attraverso il suo Cine-furgone. Fino a venerdì 7 agosto la manifestazione farà tappa alla Zisa, allo Zen 2 e al Cep con tre proiezioni gratuite all’aperto, accompagnate dagli incontri con protagonisti del cinema italiano.

Il primo appuntamento è in programma domani, mercoledì 5 agosto, alle ore 20.30, ai Cantieri Culturali alla Zisa – Spazio Open, dove l’attore Filippo Luna presenterà la proiezione de La febbre del sabato sera di John Badham, dando ufficialmente il via alla tre giorni palermitana.

La rassegna proseguirà giovedì 6 agosto, sempre alle 20.30, nel Giardino di via Primo Carnera, allo Zen 2, dove Irene Maiorino, protagonista della serie L’amica geniale, presenterà Romeo + Giulietta di Baz Luhrmann. L’incontro sarà introdotto da Filippo Luna.

La manifestazione si concluderà venerdì 7 agosto, alle 20.30, al campo sportivo della Chiesa San Giovanni Apostolo, nel quartiere Cep, con Vittorio Magazzù che presenterà Cambia la tua vita con un click di Frank Coraci. Anche l’ultima serata sarà introdotta da Filippo Luna.

Ad aprire ciascuna proiezione saranno inoltre i cortometraggi documentari realizzati da gruppi di adolescenti coinvolti nei laboratori gratuiti organizzati nei tre quartieri in collaborazione con l’Associazione San Giovanni Apostolo, il Centro Tau e il Laboratorio Zen Insieme. I lavori raccontano i rispettivi territori attraverso lo sguardo dei ragazzi e rappresentano uno degli elementi centrali del progetto, che affianca alla programmazione cinematografica un percorso di partecipazione e formazione.

«Il calore e l’attenzione che circondano Schermi, anno dopo anno, ci riempiono d’orgoglio – dichiarano i direttori artistici Mauro Lamanna e Gianmarco Saurino –. Questa rassegna nasce con un obiettivo preciso: accendere una luce nei quartieri, trasformando le piazze in sale cinematografiche a cielo aperto dove riscoprire la bellezza della condivisione e della cultura. Offrire tutto questo gratuitamente, portando a dialogare con il pubblico artisti di primissimo piano del cinema italiano, è la nostra scommessa vinta».

«Il cinema su quattro ruote è cresciuto, è diventato grande – aggiungono i direttori organizzativi Debora Leonardi e Pietro Loscavo – e l’abbraccio delle persone in ogni tappa ci spinge a viaggiare ancora più lontano, fieri di offrire un’esperienza culturale inclusiva e di altissimo livello.»

L’edizione 2026 di Schermi Cinema Multipiazza attraversa sette regioni italiane – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Lazio, Toscana e Sardegna – ed è realizzata con il sostegno di Fondazione Oltre, impegnata nella promozione di percorsi educativi rivolti a giovani, famiglie e comunità.

Nella foto: un momento di Schermi Cinema Multipiazza, la rassegna itinerante che porta il cinema nelle piazze e nei quartieri attraverso il suo Cine-furgone

Redazione