Sono partiti dall’Agrigentino i primi presidi “SanitàXTutti” davanti agli ospedali siciliani, lanciati tramite una call to action, dal Movimento 5 Stelle Sicilia per raccogliere le istanze dei cittadini in tema di sanità. Le prime iniziative si stanno svolgendo in queste ore a Canicattì davanti all’ospedale Barone Lombardo e ad Agrigento presso l’ospedale San Giovanni di Dio.

Il tour era partito da Gela, con il calendario di appuntamenti del fronte progressista per costruire il programma di governo del Centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali. Presenti tutti i leader di partito o i loro referenti, che si sono messi in ascolto di cittadini ed esperti che hanno parlato di alcune importanti tematiche regionali e territoriali.

L’ex presidente della commissione Ambiente dell’Ars Giampiero Trizzino, il sindacalista della Cgil Roberto Ferrari e referenti del gruppo ‘Patto per restare’ hanno parlato rispettivamente della gestione dei rifiuti, sanità e restanza. È intervenuto anche il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano che ha parlato dell’esigenza di migliorare parecchie infrastrutture soprattutto del sud della Sicilia, come il porto di Gela, la Gela-Siracusa e l’anello della SS 115 Gela-Castelvetrano. Soddisfatti i rappresentanti dei vari partiti che si sono dati appuntamento per il prossimo 3 agosto a Catania.

Nei giorni scorsi il Movimento 5 Stelle Sicilia aveva rilanciato il portale https://www.sossanitasiciliana.it/ che consente a cittadini e operatori di poter denunciare disservizi e lungaggini del sistema sanitario in Sicilia, segnalazioni che diventeranno atti parlamentari o interventi concreti e immediati presso le direzioni generali delle ASP.

“Lo abbiamo annunciato e lo stiamo facendo – spiegano il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, i deputati Angelo Cambiano e Ida Carmina e la coordinatrice provinciale del M5S di Agrigento, Miriam Russello – si tratta di una iniziativa che promuove la tutela del diritto della salute dei cittadini siciliani, ma anche per supportare i medici, gli infermieri e tutti quegli operatori sanitari che fanno il massimo in una sanità che è purtroppo ridotta all’assoluto disastro per colpa delle strategie politiche del centrodestra che governa la Sicilia da 9 lunghi anni. Ringraziamo i cittadini, gli attivisti, i consiglieri comunali e i gruppi territoriali che si stanno attivando e stanno realizzando queste iniziative. Non escludiamo ispezioni a campione negli ospedali siciliani per constatare e rendere pubblico quanto, ogni giorno e loro malgrado, i cittadini siano costretti ad affrontare negli ospedali siciliani” – concludono.

Nella foto: l’ospedale San Giovanni di Agrigento

Redazione