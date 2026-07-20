Identificato a Riposto (Catania) e denunciato all’Autorità giudiziaria il presunto autore dell’imbrattamento del murales commemorativo dedicato al Maestro Franco Battiato, collocato nell’omonima piazza della città, grazie all’immediata e proficua collaborazione tra i Carabinieri della Stazione e la Polizia locale.

L’episodio, che aveva suscitato profondo sdegno nella comunità ripostese (e non solo), è stato affrontato con tempestività grazie all’intervento degli agenti della Polizia Locale, allertati da un cittadino che aveva assistito all’imbrattamento e che ha fornito un prezioso contributo alle indagini.

Gli operatori hanno raggiunto rapidamente il luogo dei fatti, individuando il presunto responsabile e richiedendo il supporto dei Carabinieri della locale Stazione per gli accertamenti di competenza.

L’attività investigativa, sviluppata in stretta sinergia tra i due Corpi di polizia, ha consentito di identificare il presunto autore, un 30enne residente a Graniti, che è stato denunciato per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Dagli accertamenti svolti dai Carabinieri è, inoltre, emerso che l’uomo risultava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Giarre, circostanza che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, ha comportato anche la contestazione della violazione delle prescrizioni imposte nei suoi confronti dall’Autorità Giudiziaria.

“L’operazione – scrivono i Carabinieri – rappresenta un esempio concreto dell’efficacia della collaborazione istituzionale tra Carabinieri e Polizia Locale, resa possibile dalla costante presenza delle pattuglie sul territorio e dal quotidiano lavoro di controllo, prevenzione e ascolto della cittadinanza. La sinergia tra le diverse forze di polizia costituisce infatti un elemento essenziale per garantire una risposta rapida ed efficace ai fenomeni che incidono sulla sicurezza urbana e sulla tutela del patrimonio pubblico. In questo caso, in breve tempo, il presunto responsabile è stato assicurato alla Giustizia, restituendo alla comunità un importante segnale di attenzione verso la salvaguardia dei luoghi simbolo della città e della memoria collettiva”.

Nella foto: il murales di Riposto (Catania) dedicato al musicista Franco Battiato

Redazione