“Il Caso Martoglio” torna prepotentemente alla ribalta con un ospite d’eccezione che stasera, Venerdì 10 luglio 2026, alle 19,30, presenterà il libro di Luciano Mirone a Piedimonte Etneo, paese a due passi da Taormina (svincolo Fiumefreddo di Sicilia): il procuratore aggiunto di Catania, Sebastiano Ardita, uno dei magistrati più famosi d’Italia per le sue integerrime posizioni sulla mafia e sulla politica corrotta.

Sulla morte del grande commediografo, cui Mirone ha dedicato le circa 250 pagine del volume, Ardita concentrerà la sua attenzione per dare un’interpretazione oggettiva sull’atteggiamento tenuto dalla magistratura catanese che nel 1921 eseguì le indagini.

Bisogna tener conto che per oltre cento anni – a causa di un’inchiesta piena di omissioni e di bugie – i libri di storia raccontano che “il commediografo più amato dai siciliani” è deceduto (a soli 51 anni) a causa di una caduta accidentale occorsa nella tromba dell’ascensore dell’ospedale Vittorio Emanuele di Catania.

Basta leggere le carte dell’inchiesta, i giornali del tempo, le lettere e tanto altro materiale, ed ascoltare un esperto di Medicina legale come il professor Cristoforo Pomara dell’Università di Catania, intervistato dall’autore, per comprendere che la tesi alternativa alla disgrazia, cioè l’omicidio, è quella più probabile, soprattutto se si tiene conto del contesto storico dell’epoca e delle battaglie di Martoglio contro le ingiustizie e la corruzione condotte con il giornale satirico D’Artagnan.

Una vicenda attualissima che somiglia tanto a quelle degli otto giornalisti uccisi in Sicilia dal 1960 ad oggi. Una storia che si verifica a Catania dove, 63 anni dopo, un altro grande intellettuale, Giuseppe Fava, sarebbe stato assassinato per le sue battaglie contro Cosa nostra.

Ma parlare di “mafia e di politica corrotta”, sia nel caso Martoglio che nel caso Fava, , è riduttivo. Bisogna aggiungere il ruolo dei poteri occulti che hanno tramato, a Catania come a Roma, contro questi due intellettuali amati dal popolo ma odiati dal potere.

La presenza di Ardita a Piedimonte è importante: si parlerà di una storia di un secolo fa per aprire uno squarcio sull’oggi, su una città nella quale cambiano i protagonisti ma le storie di mala politica e di mala giustizia sono sempre uguali.

Una presentazione che precede di qualche mese l’uscita del documentario tratto dal libro di Mirone (soggettista e sceneggiatore dell’opera) di cui Fabio Fagone ha curato la regia.

Redazione