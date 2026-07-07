Cinquant’anni meno uno, ma ormai possiamo dire che con il mezzo secolo che sarà festeggiato l’anno prossimo, il Motoraduno internazionale dell’Etna è la kermesse più longeva della Sicilia e una delle più prestigiose d’Europa. Belpasso (Catania), la città dove la manifestazione è nata quarantanove anni fa grazie al grande organizzatore e manager, il prof. Luciano Bellia, si prepara a scrivere una nuova pagina di storia motociclistica. Dal 28 luglio al 2 agosto 2026, il Moto Club Belpasso ospita la 49a edizione della manifestazione motociclistica. Sei giorni di rally touring attraverso l’isola, un omaggio alla memoria di Luciano Bellia e la grande parata serale tra le strade di Catania.

Dal 1977 il Motoraduno Internazionale dell’Etna riunisce ogni anno appassionati di moto provenienti da tutta Italia e dall’estero sulle pendici del vulcano più alto d’Europa. Dalla fine di luglio all’inizio di 2 agosto, Belpasso, tornerà ad essere il cuore pulsante del turismo motociclistico siciliano, con un programma ricco di tour, di cerimonie e di momenti di incontro tra culture diverse accomunate dalla stessa passione.

Un’edizione speciale, segnata dal ricordo di Luciano Bellia, storico fondatore e anima del motoraduno per decenni, al quale è dedicato anche quest’anno il Rally Touring Internazionale che si svolgerà sabato 1 agosto. “Il suo lascito – dice la figlia Maria Grazia, continuatrice della manifestazione – continua a vivere in ogni edizione: non solo come evento sportivo, ma come rito collettivo che unisce il territorio etneo al resto del mondo”.

Un viaggio attraverso la Sicilia Il programma di questa edizione è tra i più articolati degli ultimi anni. Già dalla mattina di mercoledì 29 luglio i partecipanti partiranno per il Rally Touring “Dall’Etna alla Sicilia Occidentale”: un lungo viaggio che attraverserà Regalbuto, Agira, Reitano e Cefalù per concludersi a Palermo, dove i motoradunisti pernottranno all’Hotel San Paolo Palace.

Il giorno successivo, giovedì 30 luglio, la città di Palermo sarà omaggiata con un tour dedicato prima del rientro serale a Belpasso.

Venerdì 31 luglio sarà la volta della costa ionica: il Rally Touring “Siracusa, tra storia e mare” porterà i partecipanti da Belpasso a Buccheri, quindi a Siracusa e nel cuore dell’isola di Ortigia, patrimonio Unesco, dove sarà possibile concludere la visita con un giro in barca o in tuk tuk. La serata del rientro si animerà in Piazza Dante con l’apertura del Carro di Santa Lucia, stand gastronomici e un concerto tributo a Vasco Rossi.

Il gran finale a Catania, con la Parata delle Luci e la Notte delle Stelle, ovvero Sabato agosto, il giorno che rappresenta il cuore della manifestazione. La mattina sarà dedicata al Rally Touring “La Terra del Pistacchio”, con tappa a Bronte, capitale mondiale del pistacchio. Nel pomeriggio, a partire dalle 17, si snoderà il 49° Rally Touring Internazionale dell’Etna, omaggio a Luciano Bellia. La carovana di moto partirà da Belpasso, attraverserà Nicolosi, Pedara, Trecastagni e farà sosta a Lavinaio per la tradizionale cerimonia di accoglienza della comunità etnea con benedizione dei caschi. Quindi, percorrendo la circonvallazione di Acireale e la strada statale 114, il corteo raggiungerà Catania.

L’arrivo in città sarà uno spettacolo: il lungo corteo di moto attraverserà i viali storici del lungomare etneo — da Viale Africa a Viale Vittorio Emanuele — per giungere in Piazza Duomo e poi in Piazza Università, dove alle 19 è atteso il saluto del Sindaco di Catania ai partecipanti. A seguire, alle 19:30, le strade della città si illumineranno con la “Parata delle Luci”, uno degli appuntamenti più suggestivi dell’intera manifestazione, ormai diventato un simbolo riconoscibile del motoraduno nel paesaggio urbano catanese. La giornata si chiuderà in quota: alle 21:00 a Piano Bottara, sull’Etna, si svolgerà la “Notte delle Stelle”, una serata sotto il cielo stellato del vulcano più alto d’Europa.

La domenica della premiazione Domenica 2 agosto, l’ultima giornata, si aprirà con il Rally Touring “La Fede e il Vulcano”: da Belpasso verso Mascalucia, dove al Santuario della Madonna della sciara di Mompilieri sarà celebrata la benedizione dei caschi, quindi a Nicolosi, fino a raggiungere l’Etna a quota 2000 per il pranzo a Piano Bottara tra i profumi del bosco e il panorama mozzafiato sul vulcano. Nel pomeriggio, alle 15:30, saranno esposte le classifiche dei rally touring e alle 16:00 si terrà la cerimonia ufficiale di premiazione, con l’arrivederci alla storica 50a edizione.

“Un evento che guarda al futuro – prosegue Maria Grazia Bellia – . Con quarantanove edizioni alle spalle e una partecipazione internazionale che cresce di anno in anno, il Motoraduno dell’Etna è un presidio motociclistico, culturale e turistico che valorizza il territorio etneo in tutte le sue dimensioni, paesaggistica, gastronomica, storica e umana. La 49^ edizione guarda già alla prossima, che promette di essere una pietra miliare nella storia della manifestazione e del mototurismo nazionale ed europeo”.

Redazione