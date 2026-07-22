Una strage dimenticata. L’assassinio di due carabinieri nella caserma di Alcamo Marina, in provincia di Trapani, avvenuta tra il 26 e il 27 gennaio 1976. “Terrorismo rosso” dicono subito gli inquirenti. Ed arrestano quattro uomini, che, dopo indicibili torture, “confessano” un “misfatto” che non hanno mai commesso. Giuseppe Gulotta in galera ci resterà per ventidue anni, un altro morirà lì dentro, due scappano in Sudamerica. Solo la confessione di un carabiniere che quella tragica notte partecipò alle torture scagionerà i quattro. Ma è trascorso tanto tempo, la vita di quelle persone, intanto, si spezzata per sempre.

E’ l’incipit del libro di Lucio Luca, “L’ultima spiaggia. Alkamar, la strage dimenticata e cinquant’anni di misteri italiani” (Compagnia editoriale Aliberti), che presenteremo stasera, Mercoledì 22 Luglio 2026, alle 19,30, al Parco dei Giusti di Nicolosi (via Etnea, di fronte al supermercato Decò, poco prima della rotonda), in provincia di Catania, nel contesto della Rassegna “I Libri, l’Etna e le Stelle” organizzata dal quotidiano online L’Informazione e patrocinata dal Comune di Nicolosi.

Ma al di là di questa terribile storia di “giustizia negata”, un invisibile filo nero collega la strage dei due carabinieri con altre storie: la morte di Peppino Impastato avvenuta nella vicina Cinisi, la presenza di Gladio che proprio in quella zona aveva basi logistiche, depositi di armi e scorie radioattive da destinare alla Somalia, il delitto del colonnello Russo, del giornalista Mario Francese, del giornalista sociologo Mauro Rostagno e della giornalista della Rai Ilaria Alpi, che in Somalia stava conducendo le sue inchieste.

La voce narrante è quella di Giuseppe Gulotta, la persona che si è fatta ventidue anni di carcere, e che a mezzo secolo dai fatti, continua a chiedersi: “Perché proprio io?”.

L’autore, Lucio Luca, da oltre trent’anni lavora a Repubblica dove si occupa di cronaca nera, giudiziaria, politica estera, sport e cultura. Ha pubblicato saggi e romanzi di successo: stasera dialogherà con Luciano Mirone, curatore della Rassegna.

“Una manifestazione – dice il sindaco di Nicolosi, Angelo Pulvirenti – giunta alla seconda edizione, che per Nicolosi rappresenta un bellissimo punto di riferimento culturale per residenti e turisti”.

“Abbiamo voluto coniugare – spiega l’assessore alla Cultura, Letizia Bonanno – l’impegno civile del libro di stasera con i romanzi di altre due grandi scrittrici, Barbara Bellomo e Simona Lo Iacono (che ospiteremo nei prossimi giorni), e di una brava autrice esordiente come Rossana Borzì”.

Appuntamento, quindi, in uno dei luoghi più belli di Nicolosi, “porta dell’Etna” e località climatica fra le più rinomate della Sicilia.

Redazione