Chi ha tradito Falcone e Borsellino? Chi ha tradito la Patria e la Costituzione italiana? Cosa c’è dietro alle stragi del ’92 e del ’93? Quali sono i retroscena del “più grande depistaggio della storia d’Italia” messo in atto dopo la strage di via D’Amelio?

Sono solo alcune domande che porremo questa sera a Piedimonte Etneo, in piazza Roma, alle 19,30, ad Antonio Ingroia, ex magistrato e componente del pool antimafia di Palermo, che per diversi anni lavorò fianco a fianco con i due magistrati trucidati a Capaci e in via D’Amelio.

L’occasione è data dalla presentazione del libro “Traditi” (PaperFirst editore), che lo stesso ex magistrato ha scritto a quattro mani con Massimo Giletti. L’evento è inserito nella rassegna letteraria “Libri d’autore”, patrocinata dal Comune di Piedimonte e curata dal giornalista Luciano Mirone, direttore di questo giornale (con la collaborazione dello scrittore Raffaello Di Mauro).

In questo libro-intervista, Ingroia passa in rassegna i tanti anni di carriera trascorsi da magistrato, raccontando i motivi che lo hanno spinto ad indagare su uomini potenti come Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi, cosa lo ha spinto ad occuparsi del processo Trattativa fra mafia e Stato. Insomma, quello che ascolteremo a Piedimonte, sarà un Antonio Ingroia a tutto campo per capire l’Italia di ieri e di oggi.

“Per noi è un onore ospitare un ex magistrato come Ingroia – dice il sindaco di Piedimonte Etneo, Ignazio Puglisi -. Abbiamo organizzato questa Rassegna letteraria per dare la possibilità al numeroso pubblico di trascorrere qualche ora in questo paese tranquillo che gode di una situazione climatica godibile. Per questo invito le persone che sono in zona, anche quelle che stanno trascorrendo le vacanze nel taorminese, a venire alle nostre presentazioni, dove ci si rilassa e al tempo stesso si pensa, e pure molto”.

“Questa rassegna offre libri ed autori di qualità – gli fa eco l’assessore alla Cultura Salvo Russo -. Siamo arrivati a metà dell’opera e possiamo dire che i risultati stanno andando oltre le più rosee previsioni. Abbiamo coniugato il romanzo e il saggio, mettendo insieme il libro d’inchiesta e il giallo, la memoria storica e la Costituzione”.

Redazione