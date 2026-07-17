Oggi, Venerdì 17 Luglio 2026, alle 19,30, la scrittrice Claudia Cocuzza presenta il suo nuovo libro, “La forestiera” (edito da Giallo Mondadori), in piazza Roma, a Piedimonte Etneo, in occasione di “Libri d’autore”, rassegna letteraria patrocinata dal Comune e curata da Luciano Mirone (con la collaborazione di Raffaello Di Mauro). Un’opera che sta riscuotendo successo in tutta Italia grazie ad una trama che avvince il lettore dalla prima all’ultima pagina.

Dopo i saluti del sindaco Ignazio Puglisi, l’introduzione dell’assessore alla Cultura Salvo Russo e la presentazione del volume dello scrittore Raffaello Di Mauro, l’autrice dialogherà con il giornalista Luciano Mirone.

Taormina 1884. Lady Florence Trevelyan si trasferisce in Sicilia con la cugina Louise e cinque cani dai nomi irrispettosi. In paese si mormora che “la forestiera” non sia arrivata per caso: uno scandalo sessuale all’interno della corte inglese, ha costretto i vertici della Corona a mandarla in esilio in Sicilia. In questo contesto descritto efficacemente, Claudia Myriam Cocuzza costruisce il suo “giallo” di 240 pagine ambientato fra l’Hotel Timeo (che miss Florence, personaggio realmente esistito, trasforma in un maestoso giardino all’inglese) e i vicoletti del paese.

“Florence – scrive Gingolph – non vuole limitarsi a vivere a Taormina: vuole capirla. E quando qualcuno vuole capire un luogo — davvero — finisce quasi sempre per scoprire qualcosa che gli altri preferirebbero restasse nascosto”. E’ la chiave del giallo, la chiave per accedere al segreto nascosto tra le pagine del libro, che Cocuzza costruisce pagina per pagina lasciando tutti col fiato sospeso.

“Un gradito ritorno a Piedimonte Etneo quello di Claudia Cocuzza – dice il sindaco -. L’abbiamo coinvolta con grande affetto negli anni passati e anche adesso la nostra città vuole esprimerle stima e ammirazione per le belle cose che scrive”.

Gli fa eco l’assessore alla Cultura: “Claudia si dimostra scrittrice di talento e siamo felici di accoglierla nella nostra rassegna che ospita scrittori di talento”.

Si tratta della terza presentazione in cartellone. Martedì 21 luglio sarà la volta di Antonio Ingroia. Concluderà la serie di eventi Martedì 28 Luglio, l’ex magistrato ed ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris”. Sempre alle 19,30.

Redazione