“L’incartatrice di arance” di Barbara Bellomo è il libro che verrà presentato Mercoledì 8 Luglio 2026, alle 19,30, presso il Parco dei Giusti di Nicolosi (fine Via Etnea, nei pressi del supermercato Decò), che inaugurerà la Seconda edizione della Rassegna letteraria “I Libri, l’Etna e le Stelle”, organizzata da L’Informazione, curata da Luciano Mirone, con il patrocinio del Comune di Nicolosi.

Si tratta dell’ultima opera (edita da Garzanti) di una delle più grandi scrittrici dell’attuale panorama letterario del nostro Paese, nella quale l’autrice dà il meglio del suo notevole talento artistico. A confermarlo la recensione come quella pubblicata recentemente dal Corriere della Sera: “Un’autrice sempre in grado di intrecciare con abilità storie vere e personaggi di finzione” (Roberta Scorranese). O come quella uscita su Famiglia Cristiana: “Barbara Bellomo scrive pagine struggenti, ricche di emozioni e di suspense” (Mariapia Bonanate).

Due critiche fra le tante per definire questo libro intriso di grande sicilianità, nel quale, nella Catania di inizio Novecento, a muoversi sono due donne, una povera e una ricca, i cui destini si intrecciano attorno al frutto col quale la città etnea si identifica maggiormente: l’arancia.

Personaggi realmente esistiti e figure di finzione si fondono in un romanzo che profuma di agrumi e che ha la leggerezza dei colori del tramonto, mentre una ragazza, pagina dopo pagina, diventa donna e impara a trovare sé stessa.

Con questo volume Barbara Bellomo conferma i suoi successi conseguiti nei suoi romanzi precedenti. Prima di questo, va ricordato il bellissimo “La biblioteca dei fisici scomparsi” (Garzanti), dedicato alla scomparsa del grande fisico Ettore Majorana.

Con “L’incartatrice di arance” la scrittrice prosegue la sua ambientazione in Sicilia, ma raccontando una storia diversa dalle altre, in un’Isola in cui il dolore e la gioia sono il sale di questo romanzo fatto di poesia e di verità.

Redazione