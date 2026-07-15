La crisi occupazionale dello stabilimento Pfizer di Catania approda in Consiglio comunale. È stata depositata la richiesta di convocazione di una seduta “straordinaria e urgente” dedicata alla vertenza che coinvolge lo stabilimento catanese della multinazionale farmaceutica.

L’iniziativa è stata promossa dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Graziano Bonaccorsi, primo firmatario della richiesta, ed è stata sottoscritta da consiglieri appartenenti a diverse forze politiche del gruppo misto, a conferma della rilevanza della questione e della necessità di una risposta istituzionale condivisa.

Hanno aderito all’iniziativa consiglieri del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico e del Gruppo Misto, tra cui Giuffrida, Scuderi, Rotella, Pellegrino e Miraglia (Sud chiama Nord) Gelsomino e gli altri consiglieri firmatari.

Parallelamente è stato depositato anche un ordine del giorno sulla vertenza Pfizer, primo firmatario il consigliere Salvo Giuffrida, vicepresidente del Consiglio comunale, insieme ai consiglieri aderenti, con l’obiettivo di impegnare l’Amministrazione comunale ad attivarsi presso il Governo nazionale, la Regione Siciliana e i vertici aziendali per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del futuro industriale dello stabilimento.

“La richiesta di Consiglio straordinario e l’ordine del giorno – afferma la nota del M5S arrivata in redazione – rappresentano due strumenti istituzionali che perseguono un unico obiettivo: mantenere alta l’attenzione su una crisi che coinvolge centinaia di lavoratori e famiglie e sollecitare ogni iniziativa utile per individuare soluzioni concrete”.

I consiglieri “auspicano che la seduta straordinaria del Consiglio Comunale venga convocata nel più breve tempo possibile, prevedendo la partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze dei lavoratori, così da consentire un confronto pubblico e istituzionale sulla vertenza”.

Nella foto: lo stabilimento Pfizer di Catania

Redazione