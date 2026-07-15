Taormina 1884. Lady Florence Trevelyan si trasferisce a Taormina con la cugina Louise e cinque cani dai nomi irrispettosi. In paese si mormora che “la forestiera” non sia arrivata per caso: uno scandalo sessuale all’interno della corte inglese, ha costretto i vertici della Corona a mandarla in esilio in Sicilia. In questo contesto descritto efficacemente, Claudia Myriam Cocuzza costruisce il suo “giallo” (edizioni Mondadori, 240 pagine) ambientato fra l’Hotel Timeo (che miss Florence, personaggio realmente esistito, trasforma in un maestoso giardino all’inglese) e i vicoletti del paese.

Una storia che sarà raccontata oggi, Mercoledì 15 Luglio, alle 19, presso il giardino “siciliano” del Centro culturale Risvegli di Belpasso, in provincia di Catania (via Vittorio Emanuele 365) dall’autrice che dialogherà con Luciano Mirone, nell’ambito della Rassegna “Libri d’artista” curata dal quotidiano online L’Informazione e dal Centro fondato dal Maestro Pippo Ragonesi: si parlerà di libri, ma si potrà visitare la mostra permanente realizzata nella galleria dai numerosi artisti presenti. E si potrà ascoltare per la prima volta la canzone inedita del cantautore Rosolino Amico che ha composto un brano dedicato alla furastera miss Trevelyan.

“Florence – scrive Gingolph – non vuole limitarsi a vivere a Taormina: vuole capirla. E quando qualcuno vuole capire un luogo — davvero — finisce quasi sempre per scoprire qualcosa che gli altri preferirebbero restasse nascosto”. E’ la chiave del giallo, la chiave per accedere al segreto nascosto tra le pagine del libro, che Cocuzza costruisce pagina per pagina lasciando il lettore col fiato sospeso.

Alla fine cocktail offerto ai gentili ospiti e curato da Salvatore Laudani del Centro Risvegli.

Redazione