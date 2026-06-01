“Dobbiamo intensificare ancora di più, in questi giorni che si separano dai ballottaggi, gli sforzi per mettere in evidenza le inadeguatezze del centrodestra e del governo Schifani, che da queste elezioni amministrative esce indebolito e lacerato”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, nel corso della sua relazione alla segretaria regionale, convocata dopo il primo turno delle elezioni amministrative in Sicilia.

“Il centrodestra – dice Barbagallo – paga l’incapacità di governo, a partire dai temi della sanità, piegata al favore più al rispetto del diritto alla salute, un declino certificato anche dagli ultimi report e dalla mancanza di interventi socio economici”.

“Il risultato del Pd – prosegue il massimo esponente del Pd siciliano – è stato positivo e, dati alla mano, raddoppiamo i nostri amministratori. Il campo largo, di cui siamo il perno indispensabile, ha retto dove si è presentato compatto e credibile, ad esempio a Marsala, Lentini, Termini Imerese e ad Agrigento”.

“A Messina – puntualizza Barbagallo – si sconta soprattutto la difficoltà da parte dei nostri alleati, ma avremo modo di confrontarci e di serrare le fila in vista delle prossime regionali, probabilmente molto vicine”.

“Adesso – conclude il segretario del Pd sicilano – dobbiamo massimizzare e concretizzare il nostro lavoro nei comuni al ballottaggio, a sostegno dei candidati del centrosinistra, in primis ad Agrigento. Se ci dovesse essere una chiusura di legislatura anticipata dobbiamo essere pronti, accelerando sul programma e sull’indicazione del candidato presidente anche con l’utilizzo dallo strumento delle primarie”.

Nella foto: il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, deputato nazionale

Redazione