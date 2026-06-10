Il Parco Nazionale degli Iblei verso l’istituzione. Il Tar di Catania ordina di “adottare entro 180 giorni gli atti necessari alla nascita della struttura”. Grande soddisfazione di Italia nostra che da quasi 20 anni porta avanti questa battaglia: “Adesso Ministero e Regione Sicilia diano immediata attuazione alla sentenza”.

Per l’Associazione si tratta di una svolta importante in una battaglia portata avanti nel tempo insieme alle realtà locali impegnate nella tutela del territorio. La decisione è arrivata a seguito del ricorso promosso dall’Ente Fauna Siciliana, che ha consentito di riportare al centro una vicenda rimasta a lungo senza conclusione.

Italia Nostra sostiene da anni la nascita dell’area protetta sollecitando di recente il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché il presidente della Regione Siciliana, a concludere l’iter, richiamando il precedente del Parco Nazionale del Matese.

Nell’ottobre 2024, il TAR del Lazio, aveva accolto il ricorso dell’Associazione imponendo al ministero di dare attuazione alla legge istitutiva, assegnando anche in quel caso un termine di 180 giorni.

Il futuro Parco Nazionale degli Iblei dovrebbe estendersi per circa 146 mila 735 ettari tra le province di Siracusa, Ragusa e Catania. L’area comprende territori di rilevante valore ambientale, paesaggistico, archeologico, storico ed etnoantropologico, oltre a numerosi siti della Rete Natura 2000. La sua istituzione potrà garantire una tutela unitaria e favorire uno sviluppo locale fondato sulla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, sull’agricoltura di qualità e sul turismo sostenibile.

“La sentenza conferma che un procedimento previsto dalla legge, sostenuto da un’istruttoria completa e dal parere favorevole dell’Ispra, non poteva restare sospeso – dichiara Edoardo Croci, presidente nazionale di Italia Nostra -. Avevamo chiesto al ministero e alla Regione Siciliana di concludere l’iter, come già avvenuto per il Parco nazionale del Matese. Ora il Tar ha tolto ogni alibi per questo ritardo e dato 180 giorni al ministero per procedere con l’avvio del nuovo parco nazionale”.

Nella foto: uno scorcio dei monti Iblei, in Sicilia, dove una recentissima sentenza del Tar ha stabilito di istituire il Parco nazionale

Redazione