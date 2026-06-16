“Continueremo a monitorare costantemente l’evolversi della situazione di Etnaland e, qualora vi fossero ulteriori incontri istituzionali o iniziative utili a favorire un percorso di soluzione, saremo presenti, insieme ai nostri rappresentanti territoriali, per offrire il nostro contributo e rappresentare le istanze dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese”.

È la voce di Forza Italia di Belpasso (Catania) che, per mezzo di una nota, spiega che la vicenda del parco dei divertimenti Etnaland, dopo l’interrogazione presentata dal consigliere degli Azzurri , Mario Pulvirenti, viene seguita passo passo da tutte le componenti del partito, sia a livello locale che regionale.

Come si ricorderà, la struttura ubicata nel territorio di Belpasso è stata chiusa diversi mesi fa per gravi questioni di carattere sanitario. Oggi in Prefettura a Catania si è svolto un incontro per fare il punto della situazione e per individuare le iniziative da portare avanti per sbloccare una situazione per i tanti lavoratori che vi hanno operato fino al momento della chiusura.

All’incontro hanno partecipato il Prefetto di Catania, il Sindaco di Belpasso, il Sindaco di Catania, le organizzazioni sindacali, una delegazione della V Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana e i rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

“Si è trattato di un momento di confronto importante – afferma la nota di Forza Italia, presente con una delegazione formata dalla segreteria comunale, i consiglieri comunali e provinciali del partito -, finalizzato ad analizzare una situazione che coinvolge non soltanto una realtà imprenditoriale di grande rilevanza, ma anche centinaia di lavoratori, le loro famiglie e un vasto indotto economico, commerciale e turistico che interessa l’intero territorio”.

Nel corso dell’incontro è emersa la volontà condivisa di affrontare la questione con serietà, responsabilità e nel pieno rispetto della legalità e delle competenze degli enti preposti. Sono state inoltre evidenziate le criticità ancora presenti e la necessità di proseguire il percorso amministrativo e autorizzativo richiesto dagli organismi competenti.

“Forza Italia – viene aggiunto nella nota – segue questa vicenda con particolare attenzione e sensibilità, consapevole delle preoccupazioni che stanno vivendo i lavoratori, le loro famiglie e le numerose attività economiche che ruotano attorno a una realtà così importante per il nostro territorio. Riteniamo che la tutela dell’ambiente, il rispetto delle norme e la salvaguardia dei livelli occupazionali debbano procedere insieme, nell’interesse della comunità e del futuro del nostro comprensorio”.

“Desideriamo esprimere – afferma il comunicato – un sincero ringraziamento a Sua Eccellenza il Prefetto di Catania per la sensibilità dimostrata e per aver promosso questo importante tavolo di confronto, coinvolgendo tutte le parti interessate in un dialogo istituzionale serio, responsabile e orientato alla ricerca di soluzioni concrete. Il nostro auspicio è che, attraverso la collaborazione tra istituzioni, enti competenti, organizzazioni sindacali e tutte le parti coinvolte, si possa giungere nel più breve tempo possibile a una soluzione che garantisca il rispetto della legge, la tutela del territorio e la salvaguardia dei posti di lavoro”.

Nella foto: uno scorcio del parco dei divertimenti Etnaland, sito in territorio di Belpasso (Catania)

Redazione