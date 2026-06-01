Il sindaco di Riposto (Catania), Davide Vasta, sollecita un’interrogazione da presentare alla Regione Sicilia sulle “numerose criticità” relative alla gestione dell’acqua, nel suo e in altri comuni del catanese, da parte del Servizio idrico integrato (Sie):

“Serve un intervento immediato a tutela dei cittadini”, dice Vasta. E così i deputati regionali di “Sud Chiama Nord”, Cateno, De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto, hanno presentato l’interrogazione al Presidente della Regione Siciliana e all’Assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, chiedendo “l’attivazione urgente” di verifiche e controlli nei confronti della Sie, gestore del Servizio Idrico Integrato.

L’atto parlamentare richiama le “numerose criticità – si legge- segnalate dai sindaci e dalle amministrazioni comunali della provincia, tra cui anomalie nella fatturazione, applicazione dei depositi cauzionali anche nei confronti di utenti economicamente fragili e beneficiari del bonus idrico, ritardi negli interventi di riparazione della rete idrica e fognaria, carenze organizzative sul territorio e difficoltà nei rapporti con cittadini ed enti locali”.

Particolare attenzione viene inoltre rivolta alle problematiche relative alla rete fognaria e agli impianti di depurazione, con segnalazioni riguardanti “possibili sversamenti a mare” e le conseguenti ripercussioni sotto il profilo ambientale, sanitario, economico e turistico.

Attraverso l’interrogazione, i parlamentari chiedono al Governo regionale se sia a conoscenza delle “diffuse criticità denunciate dai Comuni e dall’Ati Idrico di Catania, quali iniziative ispettive intenda avviare nei confronti del gestore, quali controlli si intendano effettuare sul corretto funzionamento della rete fognaria e degli impianti depurativi e quali azioni si intendano adottare per garantire il rispetto degli standard qualitativi del servizio idrico integrato”.

“Ringrazio gli onorevoli Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto per avere accolto il nostro appello e per avere portato questa vicenda all’attenzione dell’Assemblea Regionale Siciliana – dichiara il sindaco di Riposto –. Da mesi i cittadini segnalano problemi che riguardano bollette contestate, difficoltà nei rapporti con il gestore, ritardi negli interventi e disservizi che incidono pesantemente sulla vita quotidiana delle famiglie e delle attività economiche. Non possiamo più limitarci alle segnalazioni: servono verifiche puntuali e risposte concrete”.

L’Amministrazione comunale di Riposto “continuerà a seguire con la massima attenzione l’evoluzione della vicenda e gli sviluppi dell’interrogazione parlamentare, confermando il proprio impegno nella difesa degli interessi della comunità e nella tutela degli utenti del servizio idrico”.

“Come Amministrazione comunale – prosegue Vasta – abbiamo intrapreso ogni iniziativa possibile a tutela dei cittadini, mantenendo un confronto costante con gli organismi competenti e rappresentando con determinazione le istanze del territorio. Oggi chiediamo alla Regione Siciliana di esercitare pienamente il proprio ruolo di vigilanza affinché venga accertato il rispetto degli obblighi previsti dalla convenzione di affidamento e siano garantiti servizi efficienti e trasparenti. I cittadini hanno diritto a certezze, non a continui disagi”.

Redazione