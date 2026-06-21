Nasce Rete Lampedusa, la rete promossa da Pietro Bartolo (il medico dei migranti, soprattutto bambini) per “costruire una nuova narrazione sulle migrazioni”, fondata su dati, diritti umani, canali regolari e responsabilità europea.

La presentazione pubblica si terrà il 15 luglio alle 10 a Roma, in Via Marghera 59, presso l’Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco. Il progetto sarà illustrato da Agostino Sella, presidente di Don Bosco 2000.

Rete Lampedusa nasce per “colmare un vuoto politico, culturale e narrativo sul tema delle migrazioni”. I documenti fondativi del progetto evidenziano come il dibattito pubblico sia oggi schiacciato tra la narrazione dell’“invasione”, il silenzio dettato dalla “paura elettorale” e “l’assenza di una contro-narrazione credibile, autorevole e organizzata”. L’obiettivo è “dare voce a chi opera nell’accoglienza e nell’integrazione”, mettendo in rete competenze, esperienze e buone pratiche.

“La migrazione non si affronta con slogan o scorciatoie ideologiche, ma con responsabilità, umanità, visione europea e strumenti concreti – afferma Pietro Bartolo -. Rete Lampedusa vuole affermare l’esatto contrario: la migrazione è una realtà complessa, che va affrontata con serietà, strumenti concreti, canali legali, integrazione e responsabilità condivise, non con slogan o propaganda”.

All’incontro romano parteciperanno anche personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell’informazione e dell’impegno civile.

Redazione