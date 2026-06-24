Almeno sette regioni italiane a rischio temporalesco nel corso del pomeriggio di Mercoledì 24 Giugno e fino alla serata/notte. Il maltempo riguarda buona parte delle regioni centro-meridionali del versante tirrenico e sulle due Isole maggiori, dove insisterà una forte instabilità dovuta a deboli infiltrazioni di aria più fresca in quota.

L’avviso prevede precipitazioni a prevalente carattere temporalesco sulle zone interne e sulle aree montuose di Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

L’Allerta della Protezione Civile per Mercoledì 24 Giugno

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di Mercoledì 24 Giugno, ALLERTA GIALLA sull’intero territorio delle regioni Piemonte e Umbria e su alcuni settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Redazione