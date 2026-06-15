Il crack supera per la prima volta la cocaina come sostanza primaria di dipendenza dalla droga: 32,4 per cento contro il 29,6 per cento, staccando lo stupefacente principale degli anni Settanta, l’eroina, al 10,6 per cento. Sono i dati forniti dall’Osservatorio di San Patrignano. E sono dati micidiali, perché il crack – secondo gli esperti – è una sostanza che gradualmente “uccide” il cervello.

Ancora più significativo è il dato secondo cui il 64,9 per cento degli ospiti della comunità di San Patrignano ha fatto uso di crack e il 91,7 per cento di cocaina nel proprio percorso di consumo. La poliassunzione interessa l’88,5 per cento dei nuovi ingressi, confermando come le dipendenze contemporanee siano caratterizzate da un intreccio di sostanze – crack, cocaina, cannabis, alcol e psicofarmaci – che rende sempre più complessi i percorsi di recupero. A ciò si aggiunge il fatto che il 60,8 per cento delle persone accolte presenta problematiche correlate anche all’abuso di alcol, sostanza spesso percepita, soprattutto dai più giovani, come socialmente innocua nonostante le sue gravi conseguenze sul piano sanitario e relazionale.

Per questa ragione il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti Umani (Cnddu) esprime “profonda preoccupazione” per il quadro delineato dall’ultimo Osservatorio sulle Dipendenze della Comunità di San Patrignano, che restituisce l’immagine di un fenomeno “in rapida trasformazione e sempre più radicato nelle fasce giovanili della popolazione”. I dati diffusi – scrive il Cnddu – non descrivono soltanto un’emergenza sanitaria, ma “rivelano una questione educativa, culturale e sociale che interpella direttamente la responsabilità delle istituzioni e della comunità educante”.

Non meno allarmante è il progressivo abbassamento dell’età del primo contatto con le droghe. I dati evidenziano che il 58,3 per cento delle persone ha iniziato a fare uso di cocaina prima dei vent’anni, mentre il 72,6 per cento lo ha fatto entro il venticinquesimo anno di età. Tra i minorenni accolti dalla comunità figurano già adolescenti che hanno sperimentato cocaina e crack, confermando come l’età evolutiva rappresenti oggi il terreno più esposto ai fattori di rischio.

“Questi numeri – scrive il Coordinamento dei docenti – impongono una riflessione che non può limitarsi alla dimensione repressiva o terapeutica. Le dipendenze rappresentano spesso l’espressione di una sofferenza più profonda: fragilità emotive, impoverimento delle relazioni educative, difficoltà nel costruire la propria identità, senso di solitudine, precarietà affettiva e incapacità di attribuire significato alle esperienze della vita. Quando vengono meno i riferimenti educativi e le occasioni di partecipazione autentica, il ricorso alle sostanze può trasformarsi nell’illusoria ricerca di una risposta immediata al disagio interiore”.

Particolarmente preoccupante appare la “crescente normalizzazione” del crack tra gli adolescenti. “La riduzione della percezione del rischio – scrive il professor Romano Pesavento, presidente del Cnddu – costituisce uno degli aspetti più insidiosi del fenomeno: una sostanza dagli effetti devastanti viene talvolta considerata meno pericolosa rispetto ad altre droghe, favorendo comportamenti di consumo che compromettono rapidamente l’equilibrio psicofisico, le relazioni familiari, il percorso scolastico e l’inclusione sociale. Quando il pericolo perde la sua riconoscibilità culturale, la prevenzione diventa ancora più urgente”.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene che “la scuola debba essere riconosciuta come il principale laboratorio di prevenzione primaria. Essa non può essere chiamata ad affrontare il fenomeno esclusivamente nei momenti di emergenza, ma deve essere posta nelle condizioni di sviluppare percorsi educativi continuativi che favoriscano nei giovani la costruzione del pensiero critico, della consapevolezza di sé, della gestione delle emozioni, del rispetto della propria salute e della capacità di riconoscere le dinamiche di condizionamento esercitate dal gruppo dei pari e dai modelli culturali dominanti”.

“La prevenzione – scrive il Coordinamento dei docenti – non può ridursi a incontri occasionali o a campagne informative concentrate in poche giornate dell’anno. Occorre un investimento strutturale che integri stabilmente nei curricoli scolastici l’educazione alla salute, l’educazione ai diritti umani, l’educazione all’affettività, il benessere psicologico e lo sviluppo delle competenze socio-emotive. Promuovere tali dimensioni significa offrire agli studenti strumenti concreti per affrontare l’incertezza, la frustrazione e il conflitto senza ricorrere a comportamenti autodistruttivi”.

In questa prospettiva, assume carattere prioritario la formazione continua dei docenti. Gli insegnanti rappresentano spesso le prime figure adulte in grado di cogliere i segnali precoci del disagio adolescenziale. Per questo motivo è “indispensabile che siano sostenuti attraverso percorsi qualificati di aggiornamento sui nuovi fenomeni delle dipendenze, sulle strategie educative di prevenzione, sulla comunicazione efficace con gli adolescenti e sulla costruzione di reti collaborative con le famiglie, i servizi socio-sanitari e le realtà del Terzo Settore”.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani rivolge un “convinto appello” al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, affinché il prossimo anno scolastico sia caratterizzato da un’azione “straordinaria e capillare” di prevenzione delle dipendenze. I dati oggi disponibili impongono una “scelta politica coraggiosa: investire nella scuola significa investire nella sicurezza, nella salute e nel futuro del Paese”.

È necessario – scrive Pesavento – promuovere un grande Piano nazionale di informazione e formazione contro tutte le droghe, rivolto agli studenti di ogni ordine e grado, sostenuto da adeguate risorse economiche e costruito attraverso il coinvolgimento di docenti, psicologi, pedagogisti, operatori delle dipendenze, forze dell’ordine, magistrati, medici, associazioni e comunità terapeutiche. La prevenzione deve diventare una presenza stabile nella vita scolastica, non un evento occasionale.

“La scuola – si legge nel documento del Cnddu – rappresenta il luogo nel quale è ancora possibile intervenire prima che il disagio si trasformi in dipendenza. Ogni euro investito nella prevenzione educativa produce un valore sociale infinitamente superiore ai costi umani, sanitari ed economici che lo Stato sostiene quando è costretto a intervenire dopo. Per questa ragione il Coordinamento auspica che il Ministero faccia della lotta alle droghe una delle priorità del prossimo anno scolastico, avviando una campagna nazionale senza precedenti che restituisca alla scuola il ruolo di protagonista nella difesa della salute, della libertà e della dignità delle nuove generazioni. Prevenire oggi significa salvare vite domani: questa è la più alta missione educativa che il sistema scolastico italiano è chiamato ad assumere”.

Redazione