Venerdì 26 giugno alle 11 nella sala giunta di palazzo degli elefanti il sindaco Enrico Trantino presenterà ufficialmente la nuova governance del Teatro Stabile di Catania: Salvatore Carrubba, indicato dal Comune di Catania, presidente del Consiglio di Amministrazione, Francesca Maraviglia ed Enrico Nicosia, designati dalla Regione Siciliana; Ida Nicotra, indicata dalla Città Metropolitana di Catania e Carlo Iuvara, rappresentante dell’Ente regionale Teatro di Sicilia.

L’incarico sarà svolto da tutti i componenti del Cda a titolo gratuito. “Durante l’incontro con la stampa – scrive il Comune – il presidente del Cda Salvatore Carrubba e il direttore del Teatro Stabile Marco Giorgetti espliciteranno le linee guida dell’attività artistica e culturale del prestigioso ente teatrale siciliano”.Salvatore Carrubba, originario di Catania, è un giornalista professionista, editorialista ed esperto di politiche culturali. È stato direttore di Mondo Economico e del quotidiano Il Sole 24 Ore, oltre che assessore alla Cultura del Comune di Milano.

Salvatore Carrubba, originario di Catania, è un giornalista professionista, editorialista ed esperto di politiche culturali. È stato direttore di Mondo Economico e del quotidiano Il Sole 24 Ore, oltre che assessore alla Cultura del Comune di Milano. Nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi istituzionali nel mondo della cultura e dell’università, tra cui la presidenza del Piccolo Teatro di Milano, dell’Accademia di Brera e del Collegio delle Università Milanesi. Continua a collaborare con Il Sole 24 Ore e Radio24, occupandosi soprattutto di cultura, editoria e amministrazione delle città.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi istituzionali nel mondo della cultura e dell’università, tra cui la presidenza del Piccolo Teatro di Milano, dell’Accademia di Brera e del Collegio delle Università Milanesi. Continua a collaborare con Il Sole 24 Ore e Radio24, occupandosi soprattutto di cultura, editoria e amministrazione delle città.

Redazione