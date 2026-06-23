Giovedì 25 giugno 2026, alle 18:30, presso storico spazio di via Savoia 19, Officina democratica presenta un evento d’eccezione dedicato alla parola scritta, recitata e cantata: la presentazione del libro “The Poetry of Nino Bellia”.

L’opera – presentata nel contesto degli eventi organizzati dal movimento – raccoglie l’essenza poetica e il percorso artistico dell’autore, sarà il filo conduttore di una serata che promette di essere un viaggio emozionante. A dialogare direttamente con Nino Bellia, guidando il pubblico attraverso i temi, le metafore e le radici delle sue liriche, sarà Giulia De Iorio, che curerà l’intervista e l’approfondimento critico dei testi.

Fedele alla sua vocazione per la “contaminazione” tra le arti, “Officina Democratica” ha pensato a una presentazione che non si limiti alla sola conversazione sul palco. Le pagine del libro prenderanno infatti vita grazie alle voci narranti di Milena Giuffrida e Nicola Tuttolomondo, che prestano il loro talento teatrale per le letture dei brani più significativi, restituendo al pubblico la musicalità intrinseca dei versi di Bellia.

La parola si farà poi melodia. Il confine tra poesia e canzone si assottiglierà fino a scomparire grazie alle performance musicali che vedranno protagonista lo stesso Nino Bellia, affiancato dalle talentuose Anna e Sara Castrogiovanni. Le loro voci e le loro note accompagneranno i testi, trasformando la presentazione del libro in un vero e proprio concerto di parole e suoni, dove la tradizione e l’innovazione trovano un abbraccio perfetto.

L’appuntamento si inserisce nel ricco e variegato cartellone dei “Giovedì di Officina Democratica”, che anche in questo scorcio di giugno 2026, si dimostra una fucina di idee e un punto di riferimento imprescindibile, per chi ama la cultura dal basso, autentica e partecipata.

L’evento è interamente gratuito e aperto al pubblico. Un invito rivolto a tutta la cittadinanza, agli appassionati di poesia, agli amanti della musica d’autore e a chi cerca un modo originale e profondo per dare il benvenuto al fine settimana.

Redazione