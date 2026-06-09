“Rinnovabili: L’energia che porta pace e giustizia sociale”, è il tema dell’incontro organizzato da Legambiente (il quinto di “Sicilia Carbon Free”) che si svolge oggi martedì 9 giugno 2026, ore 17.30, a Catania, presso Villa Ardizzone, viale Mario Rapisardi 114.

“Non si parla solo di energia – afferma la presidente di Legambiente Catania, Viola Sorbello -. Si parla delle fasce più deboli che pagano per prime quando scoppia una guerra e il prezzo del carburante schizza alle stelle. Si parla dei miliardi sprecati nei conflitti mentre mancano risorse per chi ne ha bisogno. E si parla di popoli che subiscono guerre nate dalla corsa a materie rare e fossili. Perché l’energia rinnovabile non è solo ‘green’: è pace, è giustizia sociale, è futuro”.

“Prima dell’incontro – prosegue Sorbello – pianteremo un albero nel giardino della Villa. Alcuni ospiti arrivano da lontano, anche in aereo. Compensiamo la CO₂ con un gesto concreto. Un promemoria: contro i cambiamenti climatici ognuno deve fare la sua parte. Soprattutto a Catania, dove il cemento domina troppo spesso”.

Intervengono: Viola Sorbello, Presidente circolo Legambiente Catania; Tommaso Castronovo, Presidente Legambiente Sicilia; Mons. Luigi Renna, Arcivescovo di Catania; Direttore Scientifico Kyoto Club; Stefano Ciafani, Presidente nazionale Legambiente. Modera Alberto Fichera.

Ingresso libero

Redazione