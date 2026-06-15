“È un giorno di profondo rilievo istituzionale poiché si completa l’organo esecutivo, consentendoci di profondere sin da subito ogni energia al servizio della comunità”. Così il nuovo sindaco di Bronte (Catania), Giuseppe Gullotta, riferimento del deputato all’Ars Ismaele La Vardera, a pochi giorni dalla clamorosa vittoria sul favorito Giuseppe Castiglione del centrodestra. In campagna elettorale, Gullotta lo aveva detto: “Farò una giunta di alto profilo”. Dalla sua, una maggioranza in Consiglio comunale ed una situazione finanziaria che – secondo molti – è in ottime condizioni.

Adesso il giuramento nella sala consiliare, dinanzi al pubblico e ai consiglieri neoleletti. L’atto ufficiale è stato formalizzato alla presenza del segretario comunale, la dottoressa Loredana Torella, e dei capi area dell’ente.

Tra i componenti della giunta, con delega al Bilancio e al Personale, Francesca Gangi, storica figura della pubblica amministrazione, già segretaria presso la Provincia di Catania: “Ho trascorso una vita a vidimare gli atti altrui – afferma – e oggi, per la prima volta, è toccato a me apporre la firma. Considero l’azione amministrativa una vera e propria missione orientata al bene comune. Ritengo che garantire la massima trasparenza e operare nell’esclusivo interesse della cittadinanza rappresenti l’espressione più nobile e alta della politica».

Il vicesindaco Gaetano Messina guiderà i Lavori pubblici e l’Urbanistica: “Dobbiamo dotarci tempestivamente di uno strumento urbanistico di ultima generazione, capace di recepire e sanare le criticità strutturali, economiche e sociali del territorio, delineando una chiara visione di sviluppo sostenibile. Accanto a ciò, cureremo l’ordinaria amministrazione, come la manutenzione viaria e il decoro del verde pubblico, affinché gli spazi comuni tornino a essere fruibili dai cittadini”.

All’agricoltura l’agronomo Fabio Meli: “Bronte fonda la sua identità sul pistacchio, ma non solo. Intendiamo conferire un ruolo di assoluto rilievo ai produttori, a partire dalla storica Sagra dove dovranno essere i veri protagonisti. Il nostro impegno abbraccerà l’intero comparto agricolo, valorizzando anche la frutta fresca e la zootecnia”.

Ai Servizi sociali Nunziata Toscano: “Ci attende un compito di grande responsabilità, a stretto contatto con i bisogni della gente. – ha ribadito – Faremo il possibile per rispondere alle istanze sociali: la prevenzione, le disabilità e la tutela dei minori saranno al centro della nostra azione”.

Infine la diciannovenne Sofia Serravalle, assessore alle Politiche giovanili: “Il mio obiettivo prioritario – conclude – sarà far sì che i giovani scelgano di rimanere a Bronte, senza essere costretti a proiettare altrove il proprio futuro. Dobbiamo sostenerli nel loro percorso di crescita, ma sono certa che saranno loro stessi a guidarci con il proprio entusiasmo e le proprie idee”.

Nella foto: la nuova Giunta di Bronte (Catania). Da sinistra, gli assessori e Messina e Toscano, al centro il sindaco Giuseppe Gullotta, e poi gli altri assessori Gangi, Serravalle e Meli

Redazione