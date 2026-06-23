Torna l’appuntamento a Belpasso (Catania) con “Grappoli Wine Festival: l’Etna e i vulcani del Mediterraneo”. Sabato 4 luglio, alle 18, con oltre 90 cantine, banchi d’assaggio, masterclass e l’atteso Premio Internazionale Grappoli, si svolgerà la quinta edizione presso il Parco Urbano “Peppino Impastato” , uno speciale format organizzato da Sergio Bellissimo e Salvo Laudani con l’Associazione Verde Basico. Una grande festa tra gusto, cultura del vino, musica e danza.

La grande novità di quest’anno è l’apertura internazionale. I visitatori potranno intraprendere un viaggio sensoriale attraverso i banchi d’assaggio: la produzione dell’Etna dialogherà con le eccellenze vulcaniche della Campania presente con circa 20 cantine e, per la prima volta in assoluto, con i vini provenienti dall’arcipelago greco delle Cicladi e con un’eccellenza d’oltreoceano che arriva dalle Azzorre.

“Belpasso è pronta ad accogliere Grappoli – anticipa Carlo Caputo, sindaco di Belpasso – da quando ho l’onore di amministrare Belpasso, la mia idea è sempre stata quella che un territorio debba valorizzarsi attraverso tutti i linguaggi a disposizione: gli eventi, l’arte, la musica, lo sport, il cibo e anche il vino. Perché ogni cosa è una parte diversa della stessa identità. Grappoli, in questo senso, è molto più di un wine festival: è la prova che il nostro vulcano racconta e parla la stessa lingua di Santorini e delle Azzorre, e che da Belpasso si può tessere un dialogo mediterraneo fatto di magma, vigne e storie condivise. Un ringraziamento sincero a tutta la squadra di Grappoli che porta il nome della nostra città oltre i confini dell’isola”.

In programma, nell’area piscina del Parco, anche due approfondimenti con le masterclass esclusive guidate dai migliori esperti del settore. La prima fissata per le 19.30 è dedicata alle “contaminazioni vulcaniche” dell’Aglianico nell’entroterra campano – “Taburno e Taurasi” – guidata dai relatori Simone Feoli e Danilo Trapanotto. La seconda, alle 20.45, è dedicata ai bianchi vulcanici delle isole del Mediterraneo “Da Santorini alle Azzorre” a cura di Sergio Bellissimo, Camillo Privitera, Vittorio Cardaci.

“Dal Sud est del vulcano, area in crescita e tutta da scoprire, apriamo le porte a un panorama di vini ancora più vasto, di respiro nazionale ed internazionale, dando l’opportunità di conoscere e assaggiare chicche imperdibili – precisa Giorgia Giubaldo, sommelier del team organizzativo di Grappoli Wine Festival – con olio e vini da tutti i versanti dell’Etna, con tante declinazioni dell’Aglianico e di altri vini Campani, fino a veleggiare verso Santorini e le Azzorre e i loro bianchi straordinari”.

Tra i momenti della manifestazione, alle ore 18.30 si attiverà lo spazio culturale con due talk: “L’importanza delle discipline agrarie: dalla Formazione alla professione” con Aurora Ursino presidente Odaf ed Elisabetta Nicolosi presidente del corso di laurea in viticoltura, enologia e marketing presso il dipartimento Di3a dell’Università di Catania e alle 19.00 “Sostenibilità ed eccellenza del Consorzio Etna Doc, la nuova mappatura con la tecnologia GIS e le buone pratiche” con il direttore del Consorzio Etna DOC Maurizio Lunetta e la ricercatrice Laura Giuffrida.

Alle 19.30 i riflettori del palco si accenderanno per la presentazione del libro “La Sicilia delle donne e del vino” di Valeria Lopis. Un prezioso focus giornalistico e narrativo che esplora il profondo legame tra identità e impresa vitivinicola nell’isola, per raccontare insieme alle “Donne del Vino” rappresentate dalla consigliera nazionale Roberta Urso e dalla vicepresidente Sicilia Orientale Tiziana Gandolfo con le socie che interverranno, le storie delle protagoniste e la rivoluzione gentile del comparto enologico siciliano.

“Quando ho immaginato il legame racchiuso nel binomio tra l’Etna e i vulcani del Mediterraneo, l’ho fatto pensando a una narrazione condivisa, dove la vulcanicitá diventa un filo conduttore universale — dichiara l’autrice Valeria Lopis che è anche l’ideatrice del tema del wine fest —. Ritrovare oggi questa intuizione culturale al centro di un festival internazionale come “Grappoli” è la dimostrazione di come la valorizzazione delle storie d’impresa, comprese quelle straordinarie delle Donne del Vino, sappiano creare connessioni reali e ridefinire i confini della nostra identità vitivinicola”.

La serata proseguirà con le proposte dell’area food, dedicate anche a celiaci e vegetariani, e con l’intrattenimento danzante dei ballerini di “Sicily in Swing” che scenderanno in pista con la social dance coinvolgendo il pubblico che lo vorrà.

Il clou della manifestazione è atteso con la cerimonia del Premio Internazionale Grappoli, il riconoscimento che celebra le cantine e i produttori capaci di distinguersi per l’altissima qualità, l’innovazione sostenibile e lo storytelling, anche quest’anno presieduto da Mattia Asperti @ilsommelierdivino e coordinato da Sergio Bellissimo.

Redazione