Torna l’appuntamento a Belpasso (Catania) con “Grappoli Wine Festival: l’Etna e i vulcani del Mediterraneo”. Sabato 4 luglio, alle 18, con oltre 90 cantine, banchi d’assaggio, masterclass e l’atteso Premio Internazionale Grappoli, si svolgerà la quinta edizione presso il Parco Urbano “Peppino Impastato” , uno speciale format organizzato da Sergio Bellissimo e Salvo Laudani con l’Associazione Verde Basico. Una grande festa tra gusto, cultura del vino, musica e danza.

La grande novità di quest’anno è l’apertura internazionale. I visitatori potranno intraprendere un viaggio sensoriale attraverso i banchi d’assaggio: la produzione dell’Etna dialogherà con le eccellenze vulcaniche della Campania presente con circa 20 cantine e, per la prima volta in assoluto, con i vini provenienti dall’arcipelago greco delle Cicladi e con un’eccellenza d’oltreoceano che arriva dalle Azzorre.

“Belpasso è pronta ad accogliere Grappoli – anticipa Carlo Caputo, sindaco di Belpasso – da quando ho l’onore di amministrare Belpasso, la mia idea è sempre stata quella che un territorio debba valorizzarsi attraverso tutti i linguaggi a disposizione: gli eventi, l’arte, la musica, lo sport, il cibo e anche il vino. Perché ogni cosa è una parte diversa della stessa identità. Grappoli, in questo senso, è molto più di un wine festival: è la prova che il nostro vulcano racconta e parla la stessa lingua di Santorini e delle Azzorre, e che da Belpasso si può tessere un dialogo mediterraneo fatto di magma, vigne e storie condivise. Un ringraziamento sincero a tutta la squadra di Grappoli che porta il nome della nostra città oltre i confini dell’isola”.

Un momento di degustazione durante la manifestazione del 2025 a Belpasso (Catania). Sopra: l’edizione dello scorso anno svoltasi al Parco urbano

In programma, nell’area piscina del Parco, anche due approfondimenti con le masterclass esclusive guidate dai migliori esperti del settore. La prima fissata per le 19.30 è dedicata alle “contaminazioni vulcaniche” dell’Aglianico nell’entroterra campano – “Taburno e Taurasi” – guidata dai relatori Simone Feoli e Danilo Trapanotto. La seconda, alle 20.45, è dedicata ai bianchi vulcanici delle isole del Mediterraneo “Da Santorini alle Azzorre” a cura di Sergio Bellissimo, Camillo Privitera, Vittorio Cardaci.

“Dal Sud est del vulcano, area in crescita e tutta da scoprire, apriamo le porte a un panorama di vini ancora più vasto, di respiro nazionale ed internazionale, dando l’opportunità di conoscere e assaggiare chicche imperdibili – precisa Giorgia Giubaldo, sommelier del team organizzativo di Grappoli Wine Festival – con olio e vini da tutti i versanti dell’Etna, con tante declinazioni dell’Aglianico e di altri vini Campani, fino a veleggiare verso Santorini e le Azzorre e i loro bianchi straordinari”.

Tra i momenti della manifestazione, alle ore 18.30 si attiverà lo spazio culturale con due talk: “L’importanza delle discipline agrarie: dalla Formazione alla professione” con Aurora Ursino presidente Odaf ed Elisabetta Nicolosi presidente del corso di laurea in viticoltura, enologia e marketing presso il dipartimento Di3a dell’Università di Catania e alle 19.00 “Sostenibilità ed eccellenza del Consorzio Etna Doc, la nuova mappatura con la tecnologia GIS e le buone pratiche” con il direttore del Consorzio Etna DOC Maurizio Lunetta e la ricercatrice Laura Giuffrida.

Alle 19.30 i riflettori del palco si accenderanno per la presentazione del libro “La Sicilia delle donne e del vino” di Valeria Lopis. Un prezioso focus giornalistico e narrativo che esplora il profondo legame tra identità e impresa vitivinicola nell’isola, per raccontare insieme alle “Donne del Vino” rappresentate dalla consigliera nazionale Roberta Urso e dalla vicepresidente Sicilia Orientale Tiziana Gandolfo con le socie  che interverranno, le storie delle protagoniste e la rivoluzione gentile del comparto enologico siciliano.

“Quando ho immaginato il legame racchiuso nel binomio tra l’Etna e i vulcani del Mediterraneo, l’ho fatto pensando a una narrazione condivisa, dove la vulcanicitá diventa un filo conduttore universale — dichiara l’autrice Valeria Lopis che è anche l’ideatrice del tema del wine fest —. Ritrovare oggi questa intuizione culturale al centro di un festival internazionale come “Grappoli” è la dimostrazione di come la valorizzazione delle storie d’impresa, comprese quelle straordinarie delle Donne del Vino, sappiano creare connessioni reali e ridefinire i confini della nostra identità vitivinicola”.

La serata proseguirà con le proposte dell’area food, dedicate anche a celiaci e vegetariani, e con l’intrattenimento danzante dei ballerini di “Sicily in Swing” che scenderanno in pista con la social dance coinvolgendo il pubblico che lo vorrà.

Il clou della manifestazione è atteso con la cerimonia del Premio Internazionale Grappoli, il riconoscimento che celebra le cantine e i produttori capaci di distinguersi per l’altissima qualità, l’innovazione sostenibile e lo storytelling, anche quest’anno presieduto da Mattia Asperti @ilsommelierdivino e coordinato da Sergio Bellissimo.

Redazione

 