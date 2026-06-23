È stato ufficialmente firmato ieri mattina a Belpasso (Catania) il verbale di consegna dei lavori per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli alloggi popolari di via IV Retta di Ponente e via III Traversa. L’intervento, finanziato con oltre 2 milioni di euro, rientra nella programmazione regionale e rappresenta “un impegno assunto dall’Amministrazione comunale” nei confronti dei residenti dell’area.

Alla firma del verbale erano presenti il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, il Presidente dell’Istituto autonomo case popolari (Iacp) di Catania Angelo Sicali, e i referenti tecnici e operativi coinvolti nel progetto: il dirigente tecnico dello Iacp Salvatore Lentini; il Rup dell’istituto Marco Rapisarda, il referente dell’area tecnica Domenico Cutrona; Giuseppe Coppola, delegato di MEDI Appalti; e per la Topogeo 2004 Srl, il direttore dei lavori Maurizio Amantia, il legale rappresentante Giovanni Ferlito e il referente dell’area tecnica Salvatore Mirone.

“L’intervento – si legge nella nota del Comune – si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione dell’area di Piazza Mercato e prevede, oltre alla manutenzione straordinaria e all’efficientamento energetico degli edifici, anche la realizzazione di una zona ludica destinata ai ragazzi e alle ragazze del quartiere, pensata come spazio di aggregazione sano e sicuro”.

“Oggi è una giornata importante per Belpasso – afferma il sindaco -. La firma di questo verbale è il risultato di un impegno che ho voluto portare avanti in prima persona sin dal mio insediamento: ho chiesto e ottenuto che i vertici dello Iacp venissero qui a Belpasso, abbiamo effettuato insieme diversi sopralluoghi, perché era necessario che toccassero con mano l’urgenza degli interventi. Oggi restituiamo dignità e sicurezza a famiglie che da troppo tempo attendevano risposte concrete. Riqualificare non significa solo fare opere: significa scegliere dove investire l’attenzione pubblica e battersi per ottenerla. Ringrazio l’Istituto autonomo case popolari di Catania e il presidente Angelo Sicali per aver ascoltato le necessità del nostro territorio, e l’assessore regionale Alessandro Aricò per aver risposto alla nostra richiesta inserendo l’intervento nella programmazione regionale”.

Nella foto: il municipio di Belpasso (Catania)

Redazione