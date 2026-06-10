Un incontro per parlare di menopausa senza tabù. Questo il fine che si propone la conferenza sul tema “Menopausa: benessere, femminilità e consapevolezza”, che si svolgerà a Belpasso (Ct), domenica 21 Giugno, alle 18, presso il Cortile Russo Giusti (Via II Retta di Levante, 171). Esperti ed esperte si confronteranno davanti al pubblico per migliorare l’informazione su salute e benessere femminile, “per prevenire e creare consapevolezza attorno a una fase naturale della vita femminile ancora oggi poco discussa”.

L’evento organizzato dalle associazioni Dona Odv Ets, Ekta Odv, For Life Centro Ascolto e Associazione cattolica San Rocco, con la partecipazione della Fidapa di Belpasso e del Circolo Culturale Femminile Athena (realtà da sempre impegnate nella promozione della cultura e del benessere delle donne), e patrocinato dal Comune di Belpasso, “offrirà ai cittadini l’opportunità di approfondire una tematica che interessa tutte le donne e le loro famiglie – affermano le associazioni promotrici – attraverso il contributo di autorevoli professionisti del settore sanitario e della comunicazione”.

Al centro dell’incontro i temi della menopausa e della perimenopausa: cambiamenti fisici ed emotivi, sintomi, prevenzione, alimentazione, stili di vita e strumenti per affrontare questa fase con maggiore serenità e qualità della vita.

Interverranno Fabio Ciancio, primario dell’Unità operativa di Ginecologia di Humanitas Catania, Giuseppina Trombetta, ginecologa presso Humanitas e responsabile del Servizio menopausa, Serena Cubisino, nutrizionista presso Humanitas, e la giornalista Valeria Maglia, responsabile della rete televisiva Medical Excellence.

L’evento sarà caratterizzato da un approccio divulgativo e partecipativo, con momenti dedicati al

confronto diretto tra pubblico ed esperti, per dare voce a domande, dubbi ed esigenze che spesso

restano inascoltati.

A conclusione dell’incontro, la serata proseguirà con un momento conviviale tra moda, eleganza e

socialità, grazie a un défilé realizzato in collaborazione con Dolci Emozioni e a un aperitivo pensato

per favorire l’incontro e la condivisione.

“Parlare di menopausa significa parlare di salute, qualità della vita e diritti delle donne. Fare informazione corretta è il primo passo per superare stereotipi e pregiudizi che ancora oggi accompagnano questa fase dell’esistenza”, sottolineano gli organizzatori.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e in particolare alle donne di ogni età, madri, figlie, sorelle,

amiche e colleghe. Perché la conoscenza e il confronto rappresentano strumenti fondamentali per

vivere ogni stagione della vita con maggiore consapevolezza. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Redazione