Un connubio fortissimo fra letteratura e pittura, con dei deliziosi interventi di musica, di immagini e di poesia. È questa “Libri d’artista”, la Rassegna organizzata dal quotidiano online L’Informazione presso il giardino del Centro culturale Risvegli di Belpasso (Via Vittorio Emanuele III, n. 365).

Cinque appuntamenti che si svolgeranno in tutto il mese di luglio alle ore 19, in cui converseremo con 5 Scrittori che parleranno dei loro 5 libri, assieme agli straordinari Artisti che in queste settimane di luglio presenteranno le loro Opere che fanno parte della Collettiva di pittura allestita nel giardino e nella sala della Galleria del Centro culturale del Maestro Pippo Ragonesi. Insomma, 5 libri immersi in un mare di pittura

Primo appuntamento il 2 luglio alle 19 con lo scrittore Luigi La Rosa, che presenterà il suo ultimo volume, “A Parigi con gli impressionisti” (Perrone Editore), un tuffo in un’epoca irripetibile attraverso un romanzo in cui i protagonisti di quella splendida stagione è come se fossero a dipingere e a parlare insieme a noi.

E insieme a noi, nelle settimane successive (9 luglio), ci saranno le pagine dedicate alle prostitute e ai personaggi di San Berillo, l’antico quartiere di Catania sventrato negli anni ’50 descritto nei suoi libri da Domenico Trischitta (straordinaria la recente performance “L’Oro di San Berillo” rappresentata a teatro).

E poi ci sarà Claudia Cocuzza (15 luglio), giovane rivelazione del “Giallo Mondadori”, che narra le vicende di una donna della corte inglese realmente vissuta nella Taormina fra l’Ottocento e il Novecento.

E il belpassese Tony Rapisarda (23 luglio) che ci racconterà come da questo piccolo paese della Sicilia si è affermato in tutto il mondo come campione di atletica leggera.

E infine Paola Giardina (30 luglio) che descrive la storia esistenziale di una donna che trova negli altri la “chiave” positiva per trovare i suoi equilibri interiori.

A proposito di donne, “Libri d’artista” sarà dedicata a loro. Ogni settimana una donna si alternerà nella lettura di brani.

Questi gli artisti partecipanti alla Collettiva di pittura: Pippo Consolo, Maria Benfatto, Graziella Bonaccorsi, Romeo De Grande, Salvatore Laudani, Eddie Guglielmino, Rpsa Mirabella, Mariarosa Marcantonio, Marziano Nava, Pippo Ragonesi, Connie Sciacca, Giusi Lo Castro, Toni La Malfa, Tiziana Bonaccorsi.

Ospiti: Anna D’Amico, Orazio Coco, Filippo Nasello, Salvatore Tropea, Benedetta Trischitta, Rosalba Nicolosi, Pina Fichera, Tommasa Pappalardo.

Questo giornale ringrazia il Centro culturale “Risvegli” per l’ospitalità e gli sponsor per la collaborazione: Sara Assicurazioni (Belpasso), Beef Market (Catania), Pecorino Arredamenti (Belpasso), Feudo Delizia (Belpasso), La Chianca (Belpasso), La Suite del Vulcano (Belpasso), Impresa costruzioni Pappalardo (Pedara), Pizzeria Zampanò (Belpasso), Gioielleria Idea Oro (Belpasso), Parco dei Miti (Zafferana Etnea).

Redazione