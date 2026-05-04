La presidenza dell’Assemblea regionale siciliana e quella della Regione siciliana hanno chiesto di costituirsi parte civile al processo, che prende il via oggi, contro il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e del suo ex autista Roberto Marino.

Galvagno, che ha scelto il giudizio immediato, saltando l’udienza preliminare, è accusato di corruzione, peculato e falso ideologico.

La difesa dell’imputato ha chiesto un termine per pronunciarsi sulla istanza di costituzione di parte civile. Il processo è in corso davanti alla terza sezione del tribunale di Palermo, presieduta da Fabrizio La Cascia. Galvagno, difeso dall’avvocato Ninni Reina, non è presente in aula.

Nella foto: il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno

Ansa