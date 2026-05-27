La Confederazione nazionale artigiani (Cna) esprime “forte preoccupazione” per il clima di crescente tensione e per i gravi episodi di violenza che negli ultimi giorni hanno colpito la città di Palermo, generando allarme tra cittadini, imprenditori e operatori economici.

“L’incendio che ha interessato il nuovo showroom dell’imprenditore palermitano Tommaso Dragotto – dice la nota -, così come i recenti episodi di violenza verificatisi in città, impongono una riflessione seria sul tema della sicurezza urbana, della tutela delle attività economiche e della serenità sociale del territorio”.

“Le imprese hanno bisogno di operare in un contesto sicuro, stabile e improntato alla legalità. Non possiamo permettere che si diffonda un clima di paura o di sfiducia che rischia di colpire il tessuto produttivo e l’immagine stessa della nostra città”, dichiara Mario Leone, direttore divisione organizzazione ed economia di CNA Palermo.

“Cna Palermo – prosegue Leone – rappresenta una parte fondamentale della società palermitana, fatta di imprese, artigiani, lavoratori e famiglie che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo economico e sociale del territorio. Per questo riteniamo indispensabile essere parte attiva del confronto istituzionale sui temi della sicurezza e della tutela delle attività produttive”.

“Abbiamo chiesto al Prefetto di Palermo – dice ancora il rappresentante della Cna – di poter partecipare ai tavoli di confronto dedicati alla situazione della città e abbiamo ricevuto un immediato riscontro positivo, con l’invito ufficiale al primo incontro previsto per l’8 giugno. Ringraziamo la Prefettura per l’attenzione e la disponibilità dimostrate”.

“Solo attraverso una collaborazione concreta tra istituzioni, forze dell’ordine, rappresentanze sociali e mondo produttivo sarà possibile rafforzare il presidio di legalità e dare risposte efficaci ai cittadini e alle imprese”, conclude Leone.

Nella foto: una recente manifestazione contro la violenza e l’illegalità (immagine Uil)

Redazione