Ultimo speciale appuntamento del Cineforum Arci Movie a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, che chiude portando sul grande schermo del Cinema Pierrot “Napoli 2500 più 10”, film di Carlo Puca che interviene in sala per incontrare il pubblico insieme a Luigi Mascilli Migliorini e a Francesca Canale Cama. Appuntamento per martedì 26 maggio 2026 alle ore 18 a ingresso gratuito. La storica rassegna, giunta alla 35esima edizione, chiuderà con una dedica a Vincenzo Mauriello, storico presidente dell’associazione scomparso nei giorni scorsi dopo una lunga malattia.

Giornalista, scrittore di libri, docufilm e pièce teatrali, opinionista di numerosi programmi tv di informazione e da poco nominato assessore alla partecipazione attiva e all’immagine del Comune di Napoli, Carlo Puca arriva a Ponticelli per presentare il docufilm che festeggia il compleanno di Napoli raccontando i passaggi storici che hanno cambiato l’urbanistica della città e quelli che caratterizzeranno Napoli nella prossima decade. L’opera, narrata dalla giornalista Rai Giorgia Cardinaletti, guarda alla millenaria storia della città in cui le dinamiche artistico-economiche-politico-sociali si intrecciano con la sua architettura. L’opera attraversa venticinque secoli di storia urbana per raccontare non solo ciò che Napoli è stata ma soprattutto ciò che può diventare: una città viva, stratificata, mai immobile che guarda al futuro attraverso il mare.

Promosso e sostenuto da ACEN, Associazione Costruttori Edili di Napoli, con il proposito di farne dono alla città in occasione dei 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, per la realizzazione di “#Napoli 2500più10” sono state anche utilizzate, per la prima volta in Italia per questo tipo di produzione, le più sofisticate e avanzate tecnologie applicate all’audiovisivo, ossia quelle sviluppate con il 3D e l’intelligenza artificiale che permettono di ricostruire qualsiasi ambiente di ogni epoca storica.

L’ultimo appuntamento del Cineforum sarà accompagnato da un momento di ricordo dedicato a Vincenzo Mauriello, storico presidente dell’associazione morto pochi giorni fa all’età di 73 anni. È stato tra i soci fondatori nel 1990 del Circolo di Cultura Cinematografica di Ponticelli, presidente di Arci Movie dal 1990 al 2013 e curatore del Cineforum fino agli ultimi giorni nonostante la sofferenza. Forte il suo impegno nella promozione del Cineforum e soprattutto la battaglia per salvare il Cinema Pierrot di Ponticelli, sala che negli anni Novanta ha resistito alla chiusura proprio grazie all’impegno di Arci Movie con la campagna nazionale “Salviamo il Pierrot”.

“A Napoli ogni opera dell’ingegno risulta sempre essere un’opera collettiva. Perché quella formidabile amalgama che compone la città scrive di fatto il racconto di sé stessa, poi raccolto da quelli come me. Ed è per questo che Napoli è sempre centrale, anche nei quartieri che molto descrivono come periferici. Ecco, per me la parola periferia, almeno da noi, andrebbe abolita in favore del concetto di multicentrismo. Qui ogni quartiere è centrale nel racconto della città. Ponticelli, senza negare i suoi problemi anche di criminalità, è un esempio magnifico in questo senso. Qui la vicinanza, l’affetto, la solidarietà, la solidarietà delle persone, spesso raccolte in associazioni, compone un mosaico di umanità raro e ispirante per chi cerca la bellezza non soltanto nei monumenti ma anche nella vita quotidiana”, così Carlo Puca, regista del film nonché neo-assessore alla partecipazione attiva e all’immagine del Comune di Napoli.

“Chiudiamo la rassegna con la gioia di raccontare la Napoli di oggi attraverso la sua millenaria storia con il bel documentario di Carlo Puca, ma anche con la tristezza che ci accompagna in questi giorni per la scomparsa del nostro storico presidente Enzo Mauriello, che ha curato da sempre il nostro Cineforum” dice Roberto D’Avascio, presidente di Arci Movie.

La serata è a ingresso gratuito per tutti. Il Cineforum Arci Movie, con il contributo della Regione Campania e della Film Commission della Regione Campania, ha animato dallo scorso autunno la sala di Napoli Est insieme a tanti registi, attori e altri ospiti. Per altre informazioni è possibile chiamare o mandare whatsapp al 334 68 95 990 o visitare il sito web www.arcimovie.it.

Redazione