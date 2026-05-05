Mai avrei immaginato di chiudere una giornata da leader della Lega a Reggio Calabria e poi a Messina. Se la Lega è arrivata in Sicilia questo si deve al fallimento di chi ha amministrato questa terra per decenni. Pensare che sia Lega a fare le autostrade, le ferrovie e il Ponte nello Stretto è la migliore motivazione per chiedere e raccogliere consenso”.

Queste le dichiarazioni del vice presidente del Consiglio Matteo Salvini, arrivato ieri sera in visita nel le due sponde dello Stretto per le prossime elezioni comunali. “So per certo – afferma Salvini – che a Reggio Calabria vinciamo le Comunali, a Messina si può vincere. Occorre avere tanta determinazione nel chiedere il voto a chi ha deciso di non recarsi alle urne. Così solamente ci giochiamo la partita per vincerla. Voglio tornare a Messina e trovare un sindaco, Marcello Scurria, che so che è a favore del Ponte, e non un sindaco come l’uscente che un giorno è a favore e l’indomani contro”.

Un incontro che si è svolto a Palazzo della Seta a Messina, dove tra poco inizierà una cena elettorale con i candidati delle liste della Lega per il Consiglio comunale e per le municipalità della città dello Stretto. Nella splendida cornice di un appartamento ottocentesco – recita la nota -, il leader della Lega si è trattenuto con i candidati in corsa per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Messina. Le liste della Lega sono collegate al candidato a sindaco Marcello Scurria, espressione di tutto il centrodestra.

Un appuntamento importante, quello di Salvini a Messina, che punta a rafforzare la presenza della Lega nel capoluogo peloritano in vista della “battaglia” che si condurrà nei prossimi anni per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, opera alla quale il ministro per le Infrastrutture tiene tantissimo.

“Apprezziamo il lavoro di consolidamento della governance dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. La nomina di Giusi Marabello a segretaria generale è una scelta di alto profilo. Conosciamo il suo curriculum e riteniamo che il presidente Francesco Rizzo e il Comitato di Gestione abbiano scelto bene, se non altro per l’esperienza professionale che Marabello ha maturato presso tante amministrazioni”, dice la nota della Lega per Salvini.

“Siamo certi – seguita ilo comunicato – che nell’espletamento del nuovo incarico, Giusi Marabello sarà un valore aggiunto per l’Autorità portuale per la dedizione sempre manifestata verso la grande area metropolitana dello Stretto. Sottolineiamo come da venti anni l’Asdp dello Stretto non avesse due messinesi alla guida. Questa è una vittoria politica e, soprattutto, della città”.

Nella foto: il vice premier Matteo Salvini a Messina attorniato dai responsabili siciliani della Lega

Redazione