“Fa sinceramente piacere vedere che oggi, finalmente, tante forze politiche si stiano interessando agli Orti di Cibali e alla tutela della Sciara della Susanna. Meglio tardi che mai”. Lo dichiarano Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Catania, che ricordano come il M5s si occupi della vicenda “da anni, ben prima che diventasse un tema mediatico o politicamente conveniente”.

“In questi anni – proseguono Bonaccorsi e Ciancio – abbiamo presentato interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, promosso consigli comunali straordinari, esposti in procura e manifestazioni pubbliche. Abbiamo contrastato il progetto Eurospin e denunciato costantemente il rischio di cementificazione di una delle ultime grandi aree naturalistiche della città”.

Bonaccorsi richiama inoltre quanto avvenuto dopo il devastante incendio del 2017: “Denunciai pubblicamente il mancato inserimento delle aree percorse dal fuoco nel catasto dei soprassuoli, strumento fondamentale previsto dalla legge proprio per impedire trasformazioni urbanistiche e future speculazioni edilizie. Per questa ragione bloccai anche il voto in aula sul catasto, chiedendo che quelle aree venissero inserite correttamente”.

“Alla fine – aggiunge – si arrivò perfino alla nomina di un commissario che non inserì le aree nel catasto percorso dai fuochi. Oggi restano pesanti dubbi e criticità su quanto accaduto”.

Per i consiglieri del M5s, il nuovo incendio dell’altro giorno impone “un’assunzione di responsabilità immediata da parte dell’amministrazione comunale”.

“Non bastano comunicati o passerelle ambientaliste dell’ultima ora. Serve un atto concreto: il Comune inserisca immediatamente le aree percorse dal fuoco nel catasto dei soprassuoli, applicando rigorosamente i vincoli previsti dalla legge, così da impedire qualsiasi futura speculazione edilizia”.

“Gli Orti di Cibali non possono essere difesi a giorni alterni o solo quando conviene politicamente. Serve una tutela vera, totale e trasparente”.

Nella foto: il vasto incendio divampato nel “polmone verde” del quartiere Cibali di Catania, conosciuto come “Orti della Susanna”

Redazione