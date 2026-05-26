“Prima gli Orti di Cibali, adesso la Timpa di Leucatia. Ancora incendi in alcune delle aree ambientalmente più delicate e urbanisticamente più controverse della città. Francamente, le coincidenze iniziano a essere troppe”.

Lo dichiarano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, da anni impegnati sui temi della tutela ambientale, dell’urbanistica e del consumo di suolo a Catania.

“Parliamo di aree che negli anni sono state oggetto non soltanto di interrogazioni, accessi agli atti ed esposti, ma anche di vere e proprie battaglie politiche e legali contro interventi urbanistici estremamente discutibili”.

Graziano Bonaccorsi richiama quanto avvenuto nella zona di Monte San Paolillo e recentemente nella zona sud della timpa: “A Monte San Paolillo abbiamo assistito alla realizzazione di immobili in aree caratterizzate da pesanti criticità urbanistiche e vincoli di inedificabilità. Nella zona sud, invece, si è arrivati a trasformare un vecchio rudere e una struttura fatiscente degli anni ’70 in una enorme edificazione completamente sproporzionata rispetto al fabbricato originario. Ed è lecito chiedersi come sia stato possibile che la Direzione Urbanistica del Comune abbia rilasciato determinati permessi”.

Per i consiglieri del M5S è impossibile ignorare il filo conduttore che lega incendi, consumo di suolo e trasformazioni territoriali: “E’ difficile non notare come, guarda caso, gli incendi colpiscano sempre le aree più sensibili dal punto di vista ambientale e urbanistico”.

Bonaccorsi evidenzia inoltre le criticità emerse proprio alla Timpa di Leucatia durante le operazioni di spegnimento: “Per realizzare alcune delle recenti edificazioni nella zona sud è stata persino distrutta una strada comunale, metà ricadente nel territorio di Catania e metà in quello di Sant’Agata Li Battiati. Una strada che ieri avrebbe potuto consentire un accesso più rapido ai mezzi di soccorso e ai Vigili del Fuoco”.

“Da mesi – aggiunge – avevo chiesto la convocazione di una seduta specifica sullo stato attuale della timpa di Leucatia, per monitorare le condizioni generali delle aree vicino alle abitazioni e delle vie di accesso alla Timpa. Oggi quelle richieste inevase confermano le preoccupazioni che avevo ancora più gravi.”

Per Gianina Ciancio non basta più intervenire soltanto dopo gli incendi: “Serve una strategia vera di tutela del territorio, manutenzione, controllo e prevenzione. E serve soprattutto chiarezza su ciò che è avvenuto negli anni in queste aree”.

Infine la proposta: “È arrivato il momento di avviare un percorso per la realizzazione di un grande parco naturalistico intercomunale tra Catania e Sant’Agata Li Battiati, così da proteggere definitivamente queste aree da abbandono, incendi e speculazioni edilizie”.

“A questo punto riteniamo non rinviabile la costituzione di un osservatorio permanente di monitoraggio e difesa della ‘Timpa di Leucatia’ formato da cittadini, associazioni, comitati e realtà civiche già attive sul territorio che come noi hanno a cuore il futuro della timpa di Leucatia. Perché continuare a perdere pezzi di città tra incendi, cemento e silenzi istituzionali non può più essere considerata normalità”.

Redazione