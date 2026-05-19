Prende forma il percorso condiviso per la rigenerazione dell’ex complesso ospedaliero Vittorio Emanuele di Catania, uno dei luoghi più significativi e strategici del tessuto urbano cittadino, al centro di una visione che “intreccia riqualificazione urbana, funzioni culturali, residenzialità universitaria e nuove opportunità di sviluppo per il centro storico”, secondo la nota del Comune del capoluogo etneo.

Questo l’esito dell’incontro promosso dalla Direzione Comunale Urbanistica, al quale hanno preso parte l’assessore all’Urbanistica Luca Sangiorgio, il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, rappresentanti del mondo universitario, dell’Accademia di Belle Arti e della Regione Siciliana, in un confronto ampio e partecipato che ha consentito di approfondire le prospettive di valorizzazione del sito e di consolidare un percorso condiviso tra istituzioni e soggetti coinvolti.

Nel corso dei lavori, la Regione Siciliana ha illustrato lo stato di avanzamento del progetto relativo al Museo dell’Etna, iniziativa che prosegue il proprio iter secondo la programmazione definita e che punta a diventare un presidio scientifico e divulgativo di rilievo nazionale.

Un progetto destinato ad assumere un “valore strategico non solo per la funzione espositiva e culturale, ma anche per la capacità di contribuire alla riqualificazione complessiva dell’area e alla valorizzazione dell’intero contesto urbano”.

L’Università di Catania ha confermato la destinazione dei finanziamenti per la realizzazione delle residenze universitarie, intervento che, oltre alla dimensione edilizia, assume una forte valenza sociale e urbana, favorendo la presenza studentesca in un’area centrale della città e contribuendo alla vitalità dei quartieri storici.

L’Accademia di Belle Arti ha inoltre presentato il programma di utilizzo dei laboratori annessi, con l’obiettivo di integrare nuove funzioni culturali e formative in un sistema capace di dialogare con le altre realtà presenti nel comparto.

Particolare rilievo è stato attribuito al metodo di lavoro adottato, fondato sulla collaborazione tra istituzioni diverse che, pur nel rispetto delle rispettive autonomie e competenze, hanno avviato un confronto concreto e continuativo. Regione, Università, Accademia e Amministrazione comunale hanno condiviso la volontà di costruire un percorso unitario, in grado di assicurare coerenza progettuale e qualità degli interventi.

Elemento centrale emerso durante il confronto è stata la necessità di giungere alla definizione di un vero e proprio piano attuativo, strumento urbanistico indispensabile per ricondurre i diversi interventi previsti a una visione organica e coordinata, definendo destinazioni d’uso, volumetrie, spazi pubblici, tempi e modalità di realizzazione.

Un passaggio ritenuto essenziale per garantire che ogni azione si inserisca all’interno di una cornice normativa chiara e di un disegno urbano coerente.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre evidenziata l’importanza del coinvolgimento del mondo associativo e delle realtà del territorio, il cui contributo sarà valorizzato nelle successive fasi di confronto e partecipazione pubblica, con l’obiettivo di costruire un progetto condiviso e pienamente integrato con le esigenze della città.

L’Amministrazione comunale ha infine ribadito la volontà di proseguire con determinazione lungo il percorso avviato, nella consapevolezza che la rigenerazione dell’ex Vittorio Emanuele rappresenti una delle principali sfide strategiche per il futuro urbano, culturale e sociale della città.

Redazione