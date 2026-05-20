Catania continua a occupare gli ultimi posti nelle classifiche nazionali sulla qualità della vita dei bambini e sull’ecosistema urbano. I dati relativi alla dispersione scolastica, alla carenza di asili nido, alla scarsità del tempo pieno nelle scuole e all’abbandono precoce del percorso formativo raccontano una realtà allarmante che non può più essere ignorata.

Il dossier dei giorni scorsi di Save the children (l’organizzazione che lotta per salvare i minori a rischio e garantire loro un futuro) su Palermo, Catania e Messina, ha messo il dito in una piaga gravissima he riguarda le bambine e i bambini delle più grandi città siciliane.

Per affrontare questi temi e aprire una riflessione concreta sul futuro delle nuove generazioni, Venerdì 22 maggio 2026 alle ore 18, in via Nino Martoglio 14 a Catania, si terrà la presentazione del libro-dossier “Che ne faremo dei nostri ragazzi?”, dedicato alla povertà educativa a Catania.

L’incontro vedrà la partecipazione dell’autore Antonio Fisichella, con cui si svilupperà un dialogo aperto sulle condizioni sociali, educative e culturali che vivono oggi migliaia di giovani nei quartieri della città.

“L’iniziativa – dicono gli organizzatori – rappresenta un’occasione di confronto pubblico su una delle emergenze più profonde del territorio: la mancanza di strumenti, servizi e opportunità adeguate per bambini e adolescenti. Un fenomeno che rischia di compromettere il futuro di intere generazioni e che richiede un’assunzione di responsabilità collettiva da parte delle istituzioni, del mondo della scuola, delle associazioni e della società civile”.

L’evento è promosso dal gruppo territoriale Movimento 2050 Catania Centro-Librino, e dal Movimento 5 Stelle.

Redazione