Una raccolta di firme affinché il parlamento faccia delle proposte su una sanità pubblica davvero efficiente e su maggiori garanzie per i lavoratori del settore degli appalti. E’ il fine che si prefigge di raggiungere la Cgil di Catania che il prossimo Venerdì 15 maggio, alle 9,30, ha indetto nel capoluogo etneo “l’assemblea delle assemblee della Cgil” presso i locali di Zo Centro Culture di piazzale Rocco Chinnici 6.

La giornata coinvolgerà tutte le Camere del Lavoro italiane per l’ avvio della raccolta firme per la promozione delle proposte di legge di iniziativa popolare in materia di sanità pubblica, con l’obiettivo di rendere effettivo il diritto alla tutela della salute nel rispetto della Costituzione e della Legge 833/1978, rafforzando il Servizio sanitario nazionale e valorizzando il lavoro, e in materia di sistema degli appalti, puntando a maggiori tutele a favore delle lavoratrici e dei lavoratori in appalto, nonché maggiori garanzie per i dipendenti diretti dei committenti.

Ai lavori prenderanno parte, tra gli altri, il segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo, e Nicola Marongiu della Cgil nazionale.

“L’Assemblea delle assemblee” rappresenta un passaggio non formale ma profondamente politico.

L’iniziativa sarà rivolta anche ai delegati e alle delegate, alle categorie sindacali e al mondo dell’associazionismo e della cittadinanza attiva.

Nella foto: la storica sede della Cgil di Catania in via Crociferi

Redazione