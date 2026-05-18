Tenta di violentare una donna e alla fine i Carabinieri lo salvano dall’aggressione degli abitanti del rione Cibali che avevano sentito le urla della ragazza di 29 anni. Protagonista un 48enne di Catania arrestato in flagranza dai militari del Nucleo radiomobile del capoluogo etneo, gravemente indiziato dei reati di tentata violenza sessuale e violazione di domicilio (ferma restando – spiegano i Carabinieri – la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva).

L’intervento è scattato nel pomeriggio di ieri, a seguito di una richiesta di aiuto giunta al 112 Nue, che ha segnalato una grave aggressione all’interno di un’abitazione del quartiere Cibali. Le “gazzelle” del Radiomobile hanno raggiunto immediatamente il luogo, accertando che, poco prima del loro arrivo, l’uomo si era introdotto abusivamente nell’abitazione della 29enne, aggredendola.

I militari hanno quindi raccolto nell’immediatezza le prime dichiarazioni della vittima e dei presenti, acquisendo elementi descrittivi determinanti per l’identificazione del responsabile. Sulla base delle informazioni raccolte, hanno immediatamente attivato le ricerche nell’area circostante, riuscendo a rintracciare l’uomo pochi minuti dopo, ancora nelle vicinanze del luogo dell’accaduto.

Il 48enne è stato bloccato dai Carabinieri, che hanno operato con fermezza anche in un contesto particolarmente delicato sotto il profilo dell’ordine pubblico, poiché alcuni cittadini, richiamati dalle urla e venuti a conoscenza dei fatti, hanno manifestato atteggiamenti ostili nei confronti del soggetto fermato.

I militari lo hanno messo in sicurezza, conducendolo presso gli uffici dell’Arma per i conseguenti accertamenti di polizia giudiziaria. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato arrestato.

Nella foto: i Carabinieri del Nucleo radiomobile di Catania intervenuti per evitare la violenza sessuale del 48enne nei confronti della 29enne e per evitare che la rabbia della gente degenerasse in un’aggressione nei confronti dell’uomo

Redazione