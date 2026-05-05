Ferma condanna e solidarietà della Filcams Cgil di Catania per l’incendio doloso al locale Atlantic City del consigliere comunale del M5S di Caltagirone Claudio Panarello. Il sindacato esprime “profonda preoccupazione al consigliere comunale per il grave attentato incendiario che ha colpito il suo lounge bar distrutto da un incendio di natura dolosa”.

“Quanto accaduto – dice il segretario generale Filcams, Davide Foti – rappresenta un fatto di estrema gravità che non può essere derubricato a episodio isolato. Siamo di fronte a un atto criminale che colpisce non solo un’attività economica e il lavoro che essa genera, ma anche il tessuto civile e democratico della nostra comunità”.

“In un territorio che ha bisogno di sviluppo, legalità e fiducia – seguita Foti -, gesti di questa natura costituiscono un attacco diretto a chi investe, lavora e partecipa alla vita pubblica. Non è tollerabile che imprenditori, lavoratori e rappresentanti istituzionali siano esposti a intimidazioni e violenze”.

“La Filcams Cgil – recita la nota – ribadisce con forza la necessità di una risposta ferma e immediata da parte di tutte le istituzioni competenti, affinché vengano individuati i responsabili e si ristabilisca un clima di sicurezza e legalità. Allo stesso tempo, riteniamo fondamentale rafforzare ogni presidio sociale e culturale contro ogni forma di criminalità”.

Redazione