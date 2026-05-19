Domani, Mercoledì 20 maggio 2026, in occasione della partita Catania-Lecco, ritorno del secondo turno del play off di serie C, il Comune del capoluogo etneo ha deciso di prolungare l’orario della metropolitana di offrire gratuitamente il viaggio di ritorno dalla stazione Cibali, ubicata nei pressi dello stadio “Angelo Massimino”.

Il provvedimento è stato adottato “su specifica richiesta del sindaco Enrico Trantino”, dopo la quale, è scritto in una nota la metropolitana, gestita da Ferrovia Circumetena (Fce) “si mette al servizio dei viaggiatori per una serata all’insegna dello sport e della mobilità sostenibile”.

Per agevolare gli spostamenti e ridurre il traffico veicolare nell’area circostante l’impianto sportivo, tutti i viaggiatori che si recheranno ad assistere al match utilizzando la Metropolitana avranno la possibilità, al termine della partita, di effettuare gratuitamente la corsa di ritorno dalla stazione Cibali.

Inoltre il servizio di Metropolitana sarà straordinariamente prolungato, mantenendo la normale frequenza dei treni, con l’ultima corsa in partenza dalla stazione Monte Po alle ore 23:00 e l’ultima corsa dalla stazione Stesicoro alle ore 23:30.

L’iniziativa promossa dal sindaco è frutto di una sinergia tra Comune di Catania, Ferrovia Circumetnea e Catania Football Club, volta a migliorare l’accessibilità all’impianto sportivo in occasione di grandi eventi.

Nella foto: metropolitana di Catania: la stazione Cibali

Redazione