La cartapesta in tutte le sue sfaccettature, dalla lavorazione al prodotto finito, come “balsamo” per la mente e per il corpo. È questo lo scopo che si prefigge il “Laboratorio di cartapesta” che si terrà a Belpasso a giugno, tutti i mercoledì (dalle 9 alle 11) e tutti i venerdì (dalle 17,30 alle 20,30), presso lo studio del Maestro Pippo Ragonesi (sede del Centro artistico Risvegli), in via Vittorio Emanuele 365, dove sarà possibile – contemporaneamente – visitare la mostra permanente di diversi artisti come lo stesso Ragonesi, Pippo Consolo, Maria Benfatto, Graziella Bonaccorsi, Romeo Di Grande, Salvatore Laudani, Rosa Mirabella, Mariarosa Marcantonio, Marziano Nava, Giusi Piana, Silvano Raiti, Francesca Raffone, Elisabetta Maria Ricco, Connie Sciacca, Giusi Lo Castro e Toni La Malfa.

“E’ un laboratorio – dice Pippo Ragonesi – che nasce dalla consapevolezza che la manipolazione serva per sviluppare le nostre capacità cognitive e manuali, specie quelle ancora in via di formazione delle giovani generazioni”.

“Avverto una grande esigenza di stare in presenza – prosegue Ragonesi -, in un’epoca in cui l’uso smodato dei cellulari ha preso il sopravvento sui rapporti umani. Per questo dico che è necessario unire le generazioni attraverso l’arte e la cultura”.

“Al corso di cartapesta si stanno iscrivendo diversi ragazzi e mi auguro che ne arrivino tanti. Questa è la seconda volta in cui, all’interno del Centro, viene allestito un laboratorio del genere. La prima, molti anni fa, è andata benissimo e ci auguriamo di migliorare l’esperienza. Durante la lavorazione è permessa la visita delle opere. Alla fine ci sarà l’esposizione di tutti i lavori della durata di una settimana”.

Per iscrizioni o informazioni: 346 3600154 (preferibilmente what’s app o telegram), oppure rivolgersi direttamente in via Vittorio Emanuele 365, tutti i lunedì e venerdì, dalle 17,30 alle 21.

Redazione