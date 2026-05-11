Sulla vicenda della farmacia comunale di Belpasso (Catania), che l’altra sera il Consiglio comunale ha ritenuto (come atto d’indirizzo, dato che è stata votata una mozione) di ubicare nell’area prospiciente al centro commerciale “Etnapolis” e non all’interno di esso (come il civico consesso aveva deciso nel 2020), questa la posizione del presidente del Consiglio Andrea Magrì:

Leggiamo con stupore il comunicato diffuso dal Sindaco sulla vicenda della farmacia comunale. Ancora una volta si preferisce spostare il dibattito dalle questioni amministrative alle insinuazioni politiche e personali, evitando però di affrontare il vero nodo della questione.

Chiariamo un punto fondamentale, senza possibilità di equivoci: noi vogliamo che la farmacia comunale venga finalmente aperta ad Etnapolis.

La nostra posizione non è contro la farmacia comunale, anzi al contrario, nasce proprio dalla volontà di renderne finalmente possibile l’attivazione concreta, attraverso un modello realmente sostenibile e attuabile.

La realtà è che, nonostante negli anni si sia parlato a lungo della farmacia comunale, il servizio non è mai stato concretamente attivato.

Per questo riteniamo sbagliato raccontare ai cittadini che si starebbe “chiudendo” o “sopprimendo” una farmacia: quella farmacia, semplicemente, non è mai stata aperta.

La scelta approvata in Consiglio Comunale nasce invece dalla volontà di sbloccare una situazione ferma da tempo e consentire finalmente l’apertura della nona farmacia prevista per il territorio comunale, proprio nell’area di Etnapolis.

Ripeto, noi non siamo contro la farmacia comunale, ma siamo chiaramente contro le promesse che restano sulla carta. Crediamo che amministrare significhi trovare soluzioni realmente sostenibili, capaci di garantire: l’apertura concreta della farmacia comunale, più servizi per i cittadini, tutela delle casse comunali, continuità gestionale ed efficienza del servizio. Esiste una differenza enorme tra annunciare una farmacia e aprirla davvero.

Quanto alle allusioni su presunte pressioni o interessi, riteniamo che il confronto politico debba restare sul piano delle idee, degli atti amministrativi e delle proposte, nel rispetto del ruolo del Consiglio Comunale e di chi rappresenta democraticamente i cittadini.

Noi continueremo a lavorare per una soluzione seria, realizzabile e utile alla città. Perché i cittadini di Belpasso meritano servizi reali, non slogan”.

Andrea Magrì

Presidente del Consiglio Comunale di Belpasso