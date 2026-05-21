“L’inserimento dell’aeroporto di Agrigento nel piano nazionale degli aeroporti ha fatto entusiasmare la comunità agrigentina e tutto il comprensorio. Nessuno può dire che è uno slogan elettorale perché l’iter è stato avviato tre anni fa con la richiesta al Mit da parte del Libero consorzio di Agrigento.”.

E’ esplicito Nino Germanà, senatore e segretario della Lega in Sicilia. Da un triennio il suo partito porta avanti la battaglia di realizzare un nuovo aeroporto in Sicilia, questa volta al centro della Regione, dato che gli altri (Palermo, Catania, Comiso e Trapani Birgi) sono situati nella parte orientale occidentale dell’Isola.

“Da allora – seguita Germanà – grazie alla solerzia del ministro Salvini è partita un’istruttoria tecnica presso l’Enac per la valutazione dell’infrastruttura considerata strategica per il territorio”.

“Domani ad Agrigento (oggi per chi legge, ndr.), Matteo Salvini ribadirà le ragioni per costruire il nuovo aeroporto nella città della Valle dei Templi, in occasione dell’evento a sostegno del candidatura di Luigi Gentile (ritenuto “impresentabile” dalla Commissione parlamentare antimafia presieduta da Chiara Colosimo, Fratelli d’Italia, ndr.) a sindaco della città, che sta riscuotendo un entusiasmo davvero inimmaginabile”.

“Proprio su Gentile – prosegue il segretario della Lega in Sicilia – va detto che è una persona perbene e non ci facciamo intimidire da chi per mestiere fa il mestatore. Andiamo avanti senza cedere agli attacchi ed alle polemiche. Vinceremo queste elezioni perché Agrigento con la sua Valle e le sue bellezze merita un’amministrazione in grado di darle la dimensione internazionale auspicata”.

Redazione