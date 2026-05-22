Il bellissimo lungomare di Mondello si arricchisce di auto d’epoca e riporta il capoluogo della Sicilia agli antichi fasti della Palermo dei Florio e di una classe aristocratica che amava i motori e le gare. Domenica 24 maggio 2026 appassionati, turisti e bagnanti, potranno ammirare una mostra a cielo aperto di queste macchine d’epoca, per la sesta edizione del “Concorso di eleganza per auto d’epoca”, organizzato dal Club Canottieri Roggero di Lauria.

L’appuntamento è per le 10 in viale Regina Elena, nella zona antistante la villa del Club Lauria. Sei esperti e una giuria popolare giudicheranno condizioni di meccanica, verniciatura e interni, secondo i criteri definiti dal comitato organizzatore presieduto dal barone Beppe Giaconia di Migaido.

Parteciperanno auto realizzate nella prima metà del Novecento e altre di particolare pregio, tra cui la Ford Torpedo del 1929, vincitrice del premio “Best of show” dello scorso anno. Alle ore 16:00, ci sarà la premiazione nella villa del Lauria. Info: segreteria@clublauria.org oppure allo 091.6840924, int. 4.

In mostra e in concorso modelli di autovetture costruite sino al 1940 e quelli dal 1941 al 1996, suddivisi nelle 3 categorie: Berline, Coupè e Aperte e auto di particolare pregio costruite tra il 1996 ed il 2006.

Le auto verranno valutate dai componenti della giuria: dal presidente Giuseppe Giaconia di Migaido e dai componenti Beppe Barresi, Elio Caramazza, Rino Guarino, Vittorio Gulisano, Salvo Requirez e Pippo Scuderi.

Verrà anche assegnato un premio determinato dal voto di una giuria popolare composta dai soci del Club Lauria e presieduta dal presidente Andrea Vitale. Verranno premiate le prime auto classificate di ciascuna categoria: Ante 1940, Berline, Coupè, Aperte e la “Best of show”.

“Il Club Canottieri Roggero di Lauria – afferma il presidente del sodalizio Andrea Vitale -, con le proprie iniziative cerca sempre di omaggiare il fondatore Ignazio Florio, amante delle automobili, alla cui famiglia si deve la Targa Florio, una delle più antiche e famose corse automobilistiche al mondo, a cui, peraltro, alcune delle vetture in concorso hanno preso parte”.

“Non promuoviamo solo la diffusione dello sport – conclude il presidente del Club Roggero di Lauria – ma di tutte le culture e appuntamenti come questi valorizzano il nostro territorio, l’arte, la storia, le tradizioni. Un’opportunità per il Club di aprirsi alla città restituendo bellezza non solo per gli appassionati di automobilismo ma anche per i turisti che hanno scelto la amata borgata marinara”.

Redazione