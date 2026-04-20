Si era specializzato a rapinare soggetti fragili (in questo caso due donne), ma è stato arrestato dai Carabinieri su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, con convalida del Gip, nell’ambito di un’attività investigativa in carcere. Il provvedimento è scattato nei confronti di Antonino CORALLO Antonino, 46enne, di Paternò (Catania), per due rapine commesse nella sua città nello scorso settembre (l’una il 7 , l’altra il 9).

La prima. Una giovane donna mentre passeggiava con la figlioletta in braccio di due anni, improvvisamente subiva lo strappo della collana che indossava venendo scaraventata a terra.

La seconda. Un’altra donna, stavolta ultrasessantacinquenne, “e come tale – scrivono gli inquirenti – particolarmente fragile”, anche in questo caso con uno strappo violento della collana d’oro.

Da quel momento, con il coordinamento della Procura etnea, veniva avviata dagli investigatori della locale Stazione un’attività d’indagine basata sulle dichiarazioni delle vittime e sull’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza sistemati presso i luoghi dove sono stati consumati i reati. L’inchiesta permetteva di ricostruire la dinamica delle azioni e di individuare il presunto autore.

Sulla scorta degli elementi indiziari acquisiti, questa la Procura ha potuto richiedere un provvedimento custodiale, poi concesso dal Gip, ed eseguito con la traduzione del prevenuto, una volta completati gli adempimenti procedurali, presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.

Redazione