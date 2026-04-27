“Il tono della lettera di dimissioni segnala un disagio che non può essere ignorato”. Così si esprime la Cgil di Catania (che esprime “forti preoccupazioni”) dopo le dimissioni della professoressa Rita Gari Cinquegrana dalla guida del Teatro Stabile di Catania, arrivate dopo un importante lavoro di risanamento e di rilancio dell’ente.

“Chiediamo al sindaco Trantino e ai soci una presa di posizione chiara e pubblica sul futuro del teatro”, dicono i segretari generali di Cgil e Slc Cgil, Carmelo De Caudo e Gianluca Patanè.

“Non è accettabile – affermano – il rischio di tornare all’instabilità e ai debiti del passato. Preoccupano le ipotesi di modifiche statutarie che concentrino i poteri nelle mani del direttore: l’esperienza insegna che sistemi squilibrati hanno già prodotto conseguenze gravissime all’ente, fino al commissariamento del 2016. Controllo e gestione devono restare distinti”.

Netta contrarietà anche a qualsiasi progetto “che riduca Catania a ruolo subordinato”. In che senso? Si tratta di uno scenario al quale si aggiunge “una ulteriore ipotesi che suscita netta contrarietà: la prospettiva di un Teatro Nazionale con Palermo capofila e Catania relegata a un ruolo subordinato”.

Il sindacato “respinge con decisione” qualsiasi progetto che comprometta “identità, autonomia e centralità del Teatro Stabile di Catania, istituzione culturale di riferimento sin dal 1958, con una storia artistica e produttiva di rilievo nazionale”.

“Si ribadisce inoltre – proseguono De Caudo e Patané – la necessità che all’interno del Cda trovino adeguata rappresentanza professionalità qualificate del settore culturale e dello spettacolo, in grado di garantire competenza, visione strategica e conoscenza diretta delle dinamiche artistiche e produttive.

È fondamentale, inoltre, garantire nel consiglio la presenza di competenze qualificate del settore”.

Cgil e Sls Cgil “ribadiscono il loro impegno a difesa della legalità, dell’autonomia e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”.

Nella foto: l’ex presidente del Cda del Teatro Stabile di Catania, Rita Gari Cinquegrana

Redazione