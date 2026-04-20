Gli studenti catanesi scendono in piazza con un Sit in di protesta domani, martedì 21 aprile 2026, a partire dalle 11, per sensibilizzare le autorità competenti affinché rispettino il loro diritto allo studio. La mobilitazione si svolgerà davanti alla sede dell’Ersu (Ente regionale per il diritto allo studio universitario) di via Etnea 570, ed è stata organizzata per “denunciare pubblicamente i gravi e inaccettabili ritardi nell’erogazione delle borse di studio”.

“Questi mancati pagamenti – dice Luigi Nicolosi, uno degli organizzatori – stanno mettendo a serio rischio il diritto allo studio di centinaia di universitari: senza questi fondi, molti studenti, in particolare i fuorisede, si trovano nell’impossibilità di far fronte alle spese essenziali come affitti, utenze, abbonamenti per i trasporti e materiale didattico”.

Durante il presidio, una delegazione di studenti e rappresentanti sarà a completa disposizione dei giornalisti per rilasciare dichiarazioni, interviste e testimonianze dirette sulle difficoltà economiche che la comunità studentesca sta affrontando a causa di questa situazione.

Nella foto: la sede catanese dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (Ersu)

Redazione