“La realizzazione di un poligono di tiro all’aperto, seppur temporaneo, in prossimità immediata dell’Ospedale Garibaldi di Catania rappresenta una scelta grave e incomprensibile, che impone chiarimenti urgenti”. Lo dichiarano i consiglieri comunali M5s Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio, che presenteranno un’interrogazione per fare luce sulla vicenda.

“Parliamo di un’attività che comporta emissioni sonore impulsive ad altissima intensità, oggettivamente incompatibili con la presenza di una struttura sanitaria attiva, frequentata quotidianamente da pazienti fragili, personale medico e mezzi di emergenza. Anche la natura temporanea dell’iniziativa – proseguono – non elimina né riduce i rischi legati all’impatto acustico, alla sicurezza e al contesto estremamente delicato in cui si inserisce”.

Bonaccorsi e Ciancio pongono l’attenzione anche sulle responsabilità amministrative: “È indispensabile chiarire chi abbia autorizzato l’attività e sulla base di quali valutazioni. La licenza di pubblica sicurezza, ove rilasciata, non esaurisce gli obblighi di legge. Restano fondamentali le verifiche di compatibilità urbanistica, acustica e sanitaria, ambiti nei quali il Comune ha competenze dirette e non eludibili”.

“Presenteremo formale interrogazione – concludono – per chiedere all’Amministrazione di riferire con urgenza su tutti gli atti adottati, sulle valutazioni tecniche effettuate e sulle eventuali misure che si intendono assumere per garantire la tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini. Su una vicenda così delicata non possono esserci ambiguità: serve trasparenza immediata e, se necessario, l’adozione di provvedimenti urgenti”.

Nella foto: l’ospedale Garibaldi di Catania, situato nel quartiere di Nesima

Redazione