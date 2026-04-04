Docenti alla fame per la crisi economica alla quale si aggiunge “l’impatto devastante” dell’aumento dei prezzi dei carburanti (benzina a 1,777 euro al litro e gasolio oltre i 2,10 euro) su una delle categorie più esposte e meno tutelate d’Italia.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani denuncia “con forza” uno dei problemi più drammatici che affligge la classe impiegatizia del nostro Paese: il personale scolastico fuorisede.

I dati diffusi dal Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e dalle associazioni dei consumatori parlano chiaro: fino a 1,3 miliardi di euro di spesa complessiva per i rifornimenti nel periodo pasquale e oltre 300 euro per singoli viaggi lungo la Penisola. “Ma per migliaia di docenti – afferma il Coordinamento – questa non è una spesa straordinaria: è una condizione strutturale, quotidiana, inevitabile”.

“Per i docenti fuorisede – prosegue il Cnddu – il caro carburanti rappresenta una vera e propria ‘tassa sul lavoro’. Spostamenti continui, doppia residenza, affitti e costi di trasporto stanno determinando una compressione drammatica del reddito disponibile. L’attuale escalation dei prezzi energetici sta trasformando una difficoltà cronica in una emergenza economica”.

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di forte criticità: l’aumento del prezzo del petrolio e dei carburanti “non incide solo direttamente sui costi di mobilità, ma alimenta un innalzamento generalizzato del livello dei prezzi, con effetti a catena su beni di prima necessità, trasporti, servizi e filiere produttive. Il risultato è un aggravamento del caro vita che colpisce in modo trasversale tutte le famiglie, ma con effetti amplificati per i lavoratori a reddito fisso, come i docenti”.

Le famiglie dei docenti fuorisede, si legge nella nota, risultano quindi esposte “a una doppia pressione economica: da un lato l’aumento diretto dei costi per spostarsi e lavorare, dall’altro la crescita del costo della vita complessivo. Una dinamica che sta progressivamente erodendo il potere d’acquisto e spingendo molti nuclei verso una condizione di fragilità economica, fino a sfiorare la soglia della povertà”.

“Particolarmente critica – denuncia il Cnddu – è la situazione dei docenti di ruolo fuorisede di lunga permanenza: lavoratori che, nel corso degli anni, hanno già sostenuto costi cumulativi enormi, bruciando una quota rilevante del proprio reddito per garantire la continuità lavorativa. Oggi, con l’effetto combinato di caro carburanti e inflazione indotta, si assiste a una erosione strutturale del salario reale che rende il sistema non più sostenibile”.

Il CNDDU lancia un allarme chiaro: “La situazione è gravissima e non più sostenibile per il personale della scuola fuorisede. Il rischio concreto è quello di trasformare il lavoro nella scuola pubblica in una condizione economicamente penalizzante, con ripercussioni sulla qualità della vita dei lavoratori e sulla tenuta complessiva del sistema educativo”.

“Si prende atto – spiega il comunicato – dell’azione di controllo a tutela della trasparenza del mercato disposta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Guardia di Finanza, anche alla luce del decreto-legge 33/2026. Le verifiche lungo la filiera — con migliaia di impianti controllati e risultati significativi in termini di contrasto alle frodi — rappresentano un presidio importante. Tuttavia, tali interventi non sono sufficienti ad affrontare l’impatto sociale ed economico della crisi”.

Per questo motivo, il CNDDU rivolge un appello diretto e urgente al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, affinché “si faccia promotore di misure straordinarie a tutela del personale scolastico fuorisede: riconoscimento dei costi di mobilità, interventi compensativi sul reddito, strumenti di contrasto alla perdita di potere d’acquisto e politiche di riequilibrio territoriale”.

“Il diritto alla mobilità – afferma la nota -, strettamente connesso al diritto al lavoro, all’unità familiare e alla dignità personale, non può essere subordinato alle oscillazioni dei mercati energetici né tradursi in un fattore di impoverimento sistemico”.

È necessario un cambio di prospettiva- afferma il Coordinamento dei docenti -: la condizione dei docenti fuorisede deve essere riconosciuta come una questione strutturale del sistema scolastico e non come un problema individuale. Intervenire oggi significa evitare un progressivo indebolimento della funzione educativa pubblica e garantire condizioni di lavoro dignitose a chi assicura quotidianamente il diritto all’istruzione. Il CNNDU auspica un segnale concreto e tempestivo da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché venga ristabilito un equilibrio economico minimo che consenta ai docenti fuorisede di svolgere il proprio ruolo senza essere esposti a un continuo rischio di impoverimento”.

Nella foto: una protesta dei docenti nei confronti del Governo

Redazione