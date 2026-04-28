C’è un filo invisibile che lega emozioni, talento e impegno sociale. È lo stesso filo che, venerdì 8 maggio, darà vita a “Ritratti di Donna”, un concerto di beneficenza capace di trasformare la musica in un gesto concreto di solidarietà. Insomma, un concerto, tante storie, un’unica voce.

“Un evento accattivante e coinvolgente – spiegano gli organizzatori – che invita il pubblico a lasciarsi trasportare dalla magia della musica italiana dal vivo, celebrando le grandi interpreti che hanno segnato intere generazioni: da Mina a Carmen Consoli, passando da Rosa Balistreri e Fiorella Mannoia, fino alle inconfondibili voci di Ornella Vanoni e Mia Martini, con le narrazioni di Paola Cortellesi e la prosa di Franca Rame”.

Un viaggio sonoro intenso e vibrante, interpretato dal vivo da Elisa Caudullo, artista poliedrica e anima della serata che, accompagnata da Daniele Motta alla chitarra, Antonio Longo alla chitarra e al pianoforte, Salvo Farrugio alle percussioni, guiderà il pubblico attraverso storie, emozioni e ritratti di donne straordinarie.

Ma “Ritratti di Donna” è molto più di uno spettacolo: è un abbraccio collettivo che nasce da un’intuizione della cantante e musicista Elisa Caudullo. Un’idea accolta da Carmelo e Ivana Genovese dell’associazione DONA odv, e trasformata in azione concreta, attraverso l’attivazione di una rete di collaborazioni con altre associazioni del territorio. Una chiamata che ha ricevuto un “sì” corale, dando vita a un progetto condiviso, alimentato dalla sinergia delle realtà femminili e dalla forza di chi crede nel fare insieme.

“Partecipare – spiegano ancora gli organizzatori – significa contribuire concretamente con una donazione libera (suggerita 10 Euro, gratis fino a 14 anni): ogni spettatore diventa parte attiva di un progetto che sostiene: Ekta odv, impegnati in percorsi sociali di respiro internazionale, con la promozione di attività a favore dell’emancipazione delle donne in India, e su scala nazionale con iniziative sociali rivolte ai giovani; For Life Centro ascolto, che previene e contrasta le violenze invisibili nelle relazioni, attraverso l’ascolto, l’assistenza e l’empowerment alle vittime; Incontri Post-Parto, a sostegno della maternità e del benessere di neomamme e famiglie del territorio, attraverso attività laboratoriali e incontri specifici di confronto con professionisti del settore”.

Protagonisti del tessuto associativo locale il Prof. Mauro Antonio Guarino e la dottoressa Domenica Zappalà, presidente e referente dell’associazione EKTA ODV, la dott.ssa Elisa Romeo, presidente dell’associazione ForLife, testimone concreta di solidarietà; le dott.sse Valentina Spina, Ivana Genovese e Stefania Stella, ideatrici e organizzatrici del Progetto Incontri Post-Parto.

“Un lavoro di squadra reso – recita la nota – possibile grazie al patrocinio dal Comune di Belpasso, al supporto di Antonino Girgenti presidente della Fondazione Carri di Santa Lucia di Belpasso, al contributo di Tony Carciotto, presidente Pro Loco Belpasso e alla sinergia organizzativa delle associazioni. Un grazie speciale va alla Fidapa e alla Dott.ssa Barbara Crupi, presidente della Sezione di Belpasso, promotori instancabili della cultura e del valore femminile, che supportano la causa con impegno divulgativo”.

Durante la serata, ogni associazione porterà sul palco il proprio contributo artistico, rendendo l’evento ancora più ricco, autentico e partecipato.

Accesso inclusivo garantito: il biglietto per persone con disabilità include anche l’accompagnatore (previa registrazione nominativa). Un sentito ringraziamento a tutte le attività e le realtà che sostengono questa iniziativa con passione e dedizione.

Per informazioni: 39 340 8032630 / +39 329 5308578

Redazione